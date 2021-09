Una vintena de porcs senglars, de passeig nocturn per Barcelona

Senyals dels temps

Per Jordi Almogáver. Pirates de Sidó. el 16 de setembre de 2021 a les 20:13 1 0

Segurament buscaven la parroquia del barri per si els donen quelcom per menjar... alguna engruna de bon samaritá. No, es veritat: si fas aixó et posen una multa. L'horitzó estratégic de la Diputació es matar-los de gana. - - - - - A mí el problema no em sembla tan complicat doncs sabem qué busquen. Es podrien distribuir menjadors estratégics per tot Collserola. Aixó permetria fer seguiment i inclús control d'esterilitat de femelles amb la col.laboració de ca¢adors. Es qüestió de deixar de "mirar" el problema i posar-s'hi. - - - - - Tot plegat podría ser una senyal dels temps: hem de comen¢ar a apendre de les magnífiques cultures de l`Edad del Bronze que entenien que la millor manera de lluitar contra el Kaos es mitjan¢ant l'ofrena. "Si Mahoma no va a la muntanya, la muntanya vindrá a Mahoma". - - - - - El porc senglar era l'emblema totémic dels mitics Firbolg, germans i enemics dels Tuatha de-Danah (Divinitats irlandeses antecesores dels pobles celtes). Els Tuatha eren la primera tradició ganadera i ramadera de l'Europa occidental. Els Firbolc, guerrers molt belicosos, vivien en el bosc i eren hiperboris. No sigui que aquest porc-senglars que volten pels carrers de Barna, deixats de la ma de Deu, acabin agafant inclinacions neo-nazis. Ademés, els problemes ja no venen mai sols: ¿us imagineu la cepa-jabalí del Covid?. - - - - - "Hipócrites, dieu que no les veieu, peró hi són poer tot arreu; les senyals dels temps" (Evangeli de San Lluc).