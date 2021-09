Els Mossos creuen que l'home que va matar el fill es va suïcidar la nit dels fets o poc després

Un centenar d'avisos de la ciutadania

va fugir de l'habitació de l'de Barcelona on havia deixat el cadàver del seu fill Leo, de dos anys. Poca estona després va arribar a l', on els Mossos li van perdre la pista. No ha estat fins tres setmanes després, dimecres, que la unitat aquàtica del cos va localitzar el cadàver d'un home penjat d'un arbre en una zona boscosa, de molt difícil accés, prop de l'aeroport. Aquest matí els Mossos han completat la identificació i han comprovat que es tracta del pare del nen assassinat. A falta dels últims detalls, els investigadors creuen que l'home es va suïcidar la nit dels fets o poques hores després de la mort del seu fill.El comissari i portaveu dels Mossos,, i el cap de la Divisió d'Investigació Criminal,, han detallat aquesta tarda la investigació, que ha estat una prioritat del cos durant les darreres tres setmanes. "La recerca s'ha fet per terra, mar, aire i aigua i s'hi han posat tots els recursos possibles al nostre abast", han explicat. Els Mossos saben que l'home va fugir de l'hotel i va arribar fins a l'aeroport del Prat. És allà on se'l va veure per última vegada. El cos no ha detectat cap indici que apunti que portés dies planificant el crim ni tampoc per fugir després. "No creiem que hi hagués una àmplia planificació per cometre el crim", ha explicat Naharro.Quan va fugir, ni familiars ni amics, i no tenia antecedents penals. L'homeen una zona de molt difícil accés. Hi va arribar saltant tanques, apartant les canyes que hi ha i caminant "una bona estona". La hipòtesi dels investigadors és que "es va voler treure la via i que no se'l veiés", ha detallat Naharro. La unitat aquàtica, a través del canal proper al Llobregat, va poder trobar el cos i els agents van haver d'obrir una via perquè hi pogués accedir laEl cos es va localitzar a lesde dimecres en estat de descomposició. Els agents van sentir una" que indicava que hi havia un cadàver. "El lloc era molt calorós i humit, i això va afectar el cos, per això no es va poder identificar a simple vista i va ser necessària la", han detallat els comandaments. No va deixar cap missatge de suïcidi ni cap nota, i tampoc portava diners ni cap bitllet d'avió. Des del principi, els Mossos van treballar amb la hipòtesi que el cadàver era de l'home que va matar el seu fill.En aquestes tres setmanes, els Mossos han rebutde possibles avistaments de Martín Ezequiel. El portaveu del cos ha volgut agrair el suport de la ciutadania i ha assegurat que tots elshan estat atesos, malgrat que cap ha servit per localitzar el presumpte assassí. Poc després del crim, els Mossos van difondre la imatge del principal sospitós i van demanar ajuda a la ciutadania. "No descartem tornar-ho a fer, no és la primera vegada i és una eina més", han explicat aquesta tarda.A partir del 25 d'agost, els Mossos assumeixen la investigació "per la gravetat dels fets" i per la necessitat de recursos. Naharro ha explicat que la investigació s'han fonamentat en tres pilars: la instrucció judicials dels fets, la recerca del principal investigat i l'atenció a la víctima indirecta dels fets. Pel que fa a la investigació, que pilota el, ha explicat que tots els indicis apuntaven que Martín Ezequiel era el responsable dels fets. Des que se'n va perdre el rastre, els Mossos han treballat amb dues hipòtesis: que l'home estigués viu o mort ao rodalies. Una de les hipòtesis era que estigués mort a les rodalies de Barcelona.Pel que fa a l', els Mossos han treballat especialment per donar suport a les víctimes "indirectes", especialment a la mare del menor. Se li ha assignat una protecció personal de 24 hores i també va tenir un interlocutor del grup d'assistència a la víctima i amb la investigació. Ara el cos haurà de decidir si li retira la protecció, un cop mort el principal sospitós. El cas del nen de l'hotel Concòrdia no és el primer cas deque han hagut d'investigar les Mossos a Catalunya. Des de 2008, n'hi ha hagut almenys set.

