El Barça fa fora Koeman

ja no és entrenador del. La junta directiva del club, presidida per, ha decidit aquest dijous rescindir el contracte de l'holandès després dels últims resultats i joc molt decebedors, que també havien escalfat els ànims del. Les desfetes a Europa -contra- i la trajectòria desastrosa a la Lliga -amb les últimes derrotes contrahan estat les gotes que han fet vessar un got que ja estava ben ple des del mes de juny.L'únic posicionament del club, de moment, ha estat a través d'un comunicat molt breu, en que s'explica que Laporta ha transmès la decisió a Koeman després de lacontra el Rayo Vallecano. ​"Elvol agrair-li els serveis prestats a l'entitat i li desitja molta sort en la seva carrera professional", es limita a expressar el missatge del club.Els dubtes sobre què fer amb el tècnic del primer equip no són res de nou. Laporta va arribar a la presidència amb l'objectiu de, però pel motiu que fos -econòmic, esportiu o una barreja dels dos-, finalment va decidir donarde marge a Koeman, tot i que se n'ha acabat desdient. El desenllaç del futur de Koeman estava escrit des de feia setmanes, o potser mesos, i després de les dues derrotes en quatre dies, tot s'ha accelerat definitivament.El ja exentrenador del club blaugrana tampoc ha ajudat amb les seves declaracions durant les últimes setmanes. Precisament fa dues setmanes, Koeman i el seu agent van desvelar una tensa conversa amb Laporta al juny, en el marc d'aquests dubtes sobre la continuïtat de l'holandès. Per casualitats del destí, per cert, l'adeu de l'holandès es produeix just un any després de la dimissió de. Koemani ara el dubte éssembla ser el principal candidat.​​

