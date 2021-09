Aena va triplicar la despesa en publicitat just abans d'abordar l'ampliació del Prat

Consultores d'imatge i comunicació

Quantitat: 182.952 euros



Període: En principi, entre final del 2019 i principis del 2020, però es va suspendre i allargar el termini fins a mitjans del 2022.



Adjudicatari: Reputation Institute Spain



Enllaç del portal de contractació pública de l'Estat La companya va encarregar un estudi de "reconeixement d'Aena per part dels seus públics clau, així com l'elaboració d'un pla director de relació i comunicació d'Aena amb els citats públics, que serveixi com a reforç del pla estratègic de negoci de la companyia. Es plecs subratllen que "la creació de valor a llarg termini no es limita a l'àmbit econòmic sinó també ho fa en el social, mediambiental i de bon govern" i el contracte inclou l'elaboració d'un estudi sobre la situació de l'empresa i la competència i d'un posterior pla de reputació.182.952 eurosEn principi, entre final del 2019 i principis del 2020, però es va suspendre i allargar el termini fins a mitjans del 2022.Reputation Institute Spain Comunicació financera i assessorament general en comunicació corporativa



Entre els aspectes "susceptibles de dur a terme aquestes accions es troba l'acció sobre el medi ambient/sostenibilitat, possibles operacions corporatives, seguretat, serveis al passatger, conflictes laborals, trànsit o l'activitat comercial i assumptes financers/bursàtils". Les activitats s'encararan a convèncer analistes, inversors i periodistes, incloent una escolta activa de missatges i l'avaluació dels impactes assolits.



Quantitat: 350.900 euros



Període: En principi, durant el 2019, però es va prorrogar fins al 2022.



Adjudicatari: Roman y Asociados



Enllaç del portal de contractació pública de l'Estat Els plecs indiquen que l'empresa adjudicatària "assessorarà Aena en assumptes de comunicació que requereixin, per la seva rellevància o interès, una visió externa dels mateixos", els quals "podran tenir caràcter corporatiu o relacionats amb línies de negoci, serveis o aeroports, i amb possibles situacions de crisi reputacionals". S'encarregarà també de fer "accions de sensibilització i projecció d'imatge, així com organització de trobades, tant amb mitjans de comunicació com amb grups d'interès i d'opinió sobre aspectes d'actualitat o medàtics" i, a partir d'anàlisis de situació i auditories d'imatge, es realitzrà un seguiment i definició de missatges o fins i tot un assaig amb portaveus d'Aena.Entre els aspectes "susceptibles de dur a terme aquestes accions es troba l'acció sobre el medi ambient/sostenibilitat, possibles operacions corporatives, seguretat, serveis al passatger, conflictes laborals, trànsit o l'activitat comercial i assumptes financers/bursàtils". Les activitats s'encararan a convèncer analistes, inversors i periodistes, incloent una escolta activa de missatges i l'avaluació dels impactes assolits.350.900 eurosEn principi, durant el 2019, però es va prorrogar fins al 2022.Roman y Asociados Reforç de la imatge d'Aena com a empresa sostenible i altres valors



Una de les vies passa per aprofundir "en els missatges de la companyia sobre la seva tasca en matèria de sostenibilitat, l'estricta observança dels requeriments normatius i les polítiques relacionades amb la responsabilitat corporativa". L'empresa adjudicatària ha de proposarà una estratègia de comunicació en aquest àmbit des d'una oficina sobre aspectes ambientals, socials i de govern.



Quantitat: 99.220 euros



Període: Entre novembre de 2020 i novembre de 2021.



Adjudicatari: Ernst Young SL



Enllaç del portal de contractació pública de l'Estat L'objectiu del contracte és donar "resposta a les demandes d'informació principalment a través de qüestionaris, provinents d'accionistes, firmes d'inversió, analistes i inversors institucionals, índexs i agències de qualificació en sostenibilitat, organitzacions no lucratives líders en sostenibilitat i responsabilitat corporativa, etc, i oferir una major oportunitat de creació de valor per a Aena com a empresa sostenible".Una de les vies passa per aprofundir "en els missatges de la companyia sobre la seva tasca en matèria de sostenibilitat, l'estricta observança dels requeriments normatius i les polítiques relacionades amb la responsabilitat corporativa". L'empresa adjudicatària ha de proposarà una estratègia de comunicació en aquest àmbit des d'una oficina sobre aspectes ambientals, socials i de govern.99.220 eurosEntre novembre de 2020 i novembre de 2021.Ernst Young SL Assessorament estratègic en relacions institucionals i comunicació corporativa



L'empresa organitzarà també "accions de sensibilització i projecció d'imatge, així com organització de trobades, tant amb mitjans de comunicació com amb grups d'interès i d'opinió sobre aspectes d'actualitat o mediàtics (entre aquests es troben generadors d'opinió, empresaris, escoles de negoci, associacions de l'entorn aeroportuari, administracions i líders d'opinió, etc)". Assessorarà també en relació als mitjans, incloent-hi "accions de publicitat no convencional" o formació i assaig a portaveus d'Aena, així com de d'encarregar de dissenyar i executar "plans estratègics de relació i comunicació, la identificació d'organitzacions i institucions d'interès i líders d'opinió, l'organització de trobades i esdeveniments institucionals".



Quantitat: 101.035 euros



Període: Entre maig i novembre de 2021.



Adjudicatari: Atrevia Comunicación SLU



Enllaç del portal de contractació pública de l'Estat L'empresa adjudicatària s'ha d'encarregar d'oferir "assessorament estratègic en relacions institucionals i consultaria de comunicació en temes com medi ambient / sostenibilitat, operacions corporatives, seguretat, serveis al passatger, conflictes laborals, litigis administratius, regulatoris, relatius al trànsit o l'activitat comercial i assumptes financers/bursàtils", així com assessorament en aspectes que determini Aena, entre les quals "situacions de crisi, com poden ser les de caràcter reputacional".L'empresa organitzarà també "accions de sensibilització i projecció d'imatge, així com organització de trobades, tant amb mitjans de comunicació com amb grups d'interès i d'opinió sobre aspectes d'actualitat o mediàtics (entre aquests es troben generadors d'opinió, empresaris, escoles de negoci, associacions de l'entorn aeroportuari, administracions i líders d'opinió, etc)". Assessorarà també en relació als mitjans, incloent-hi "accions de publicitat no convencional" o formació i assaig a portaveus d'Aena, així com de d'encarregar de dissenyar i executar "plans estratègics de relació i comunicació, la identificació d'organitzacions i institucions d'interès i líders d'opinió, l'organització de trobades i esdeveniments institucionals".101.035 eurosEntre maig i novembre de 2021.Atrevia Comunicación SLU Servei de social listening a xarxes socials



Els informes han de categoritzar sentiments positius o negatius, temàtiques de conversa, queixes i conflictes i altres categories que es determinin. L'empresa ha d'oferir alertes diàries i informes mensuals, semestrals i anual, així com detectar comptes falsos i, davant "la detecció d'una situació conflictiva que requereixi una gestió addicional per part d'Aena, se sol·licitaria a l'empresa adjudicatària un seguiment del tema", amb alertes cada dues hores i un informe final sobre la qüestió.



Quantitat: 92.563,8 euros



Període: Entre agost de 2021 i agost de 2022.



Adjudicatari: Deloitte



Enllaç del portal de contractació pública de l'Estat L'objectiu del contracte és monitorar les converses sobre Aena i els seus competidors a les xarxes socials per "prevenir riscos que poguessin atemptar contra la reputació i seguretat de la marca", identificar els segments que parlen d'ella en converses en "castellà, anglès, català, euskera, gallec i valencià" (i altres de la competència), en relació als 46 aeroports d'Aena i 5 de competidors.Els informes han de categoritzar sentiments positius o negatius, temàtiques de conversa, queixes i conflictes i altres categories que es determinin. L'empresa ha d'oferir alertes diàries i informes mensuals, semestrals i anual, així com detectar comptes falsos i, davant "la detecció d'una situació conflictiva que requereixi una gestió addicional per part d'Aena, se sol·licitaria a l'empresa adjudicatària un seguiment del tema", amb alertes cada dues hores i un informe final sobre la qüestió.92.563,8 eurosEntre agost de 2021 i agost de 2022.Deloitte

Publicitat i comunicació

Altres tipus d'assessoraments

Assessoria en relacions institucionals a Barcelona



En concret, cita que ""figures com el pla general metropolità o el pla director del Delta del Llobregat són elements que és necessari tractar de la manera més convenient" per "adequar un nivell de consens i alineament amb administracions i organismes públics". La consultora haurà d'analitzar els riscos i oportunitats dels planejaments urbanístics, la identificació dels agents clau i la "criticitat de cadascun d'ells", l'elaboració d'un "pla d'acció en relació amb cadascun dels agents" i les persones a contactar i un pla global, també amb assistència a les reunions.



Quantitat: 119.790 euros



Període: Del gener al juliol del 2020.



Adjudicatari: More Action



Enllaç del portal de contractació pública de l'Estat Aquest servei de consultoria no està enfocat a l'ampliació de l'aeroport, sinó a l'assessorament "en relacions amb institucions i amb administracions públiques de cara al desenvolupament immobiliari de l'Aeroport Barcelona-El Prat", el qual té com a projecte la construcció massiva d’hotels, oficines, habitatges i espais logístics i comercials a la vora de la instal·lació. Els plecs admeten que "la magnitud dels desenvolupaments previstos i la rellevància d'aquest aeroport en relació al territori" n'exigeixen un seguiment acurat, també a nivell mediambiental, i "assegurar la correcta gestió de la relació amb les institucions i administracions públiques per assegurar el seu encaix".En concret, cita que ""figures com el pla general metropolità o el pla director del Delta del Llobregat són elements que és necessari tractar de la manera més convenient" per "adequar un nivell de consens i alineament amb administracions i organismes públics". La consultora haurà d'analitzar els riscos i oportunitats dels planejaments urbanístics, la identificació dels agents clau i la "criticitat de cadascun d'ells", l'elaboració d'un "pla d'acció en relació amb cadascun dels agents" i les persones a contactar i un pla global, també amb assistència a les reunions.119.790 eurosDel gener al juliol del 2020.More Action Estudi sobre la importància del Prat



Quantitat: 58.080 euros



Període: Entre desembre del 2019 i agost del 2020.



Adjudicatari: Fundació Bosch i Gimpera



Enllaç del portal de contractació pública de l'Estat El contracte és per realitzar un estudi sobre "l'impacte econòmic i social de l'aeroport [del Prat] a la regió, en termes de generació d'ocupació, producció i renda", el qual ha de servir per "presentar i/o convèncer les administracions, institucions i agents en general de l'entorn de la importància dels aeroports per a la societat i la seva economia, sobretot els casos de Madrid i Barcelona". Per això, ha d'incloure dades de valor afegit brut, rendes salarials, ocupació, producció o facturació agregada i rendes fiscals generades, tant pel que fa a l'actualitat com en l'impacte potencial de les actuacions previstes a la proposta de revisió del pla director.58.080 eurosEntre desembre del 2019 i agost del 2020.Fundació Bosch i Gimpera Assessorament i defensa jurídica



Quantitat: 5.324.000 euros (pressupost de licitació)



Període: Tres anys, a partir de la formalització.



Adjudicatari: Encara pendent.



Enllaç del portal de contractació pública de l'Estat Està encara en procés de licitació un contracte de suport en serveis jurídics, assessorament, defensa i representació legal en tots els àmbits, també pel que fa a dret mediambiental. En cas de litigi en aquest àmbit a nivell català o europeu, per tant, Aena tindria la defensa coberta.5.324.000 euros (pressupost de licitació)Tres anys, a partir de la formalització.Encara pendent.

Elaboració del projecte d'ampliació

Estudis i documents mediambientals, fase 1



Quantitat: 131.929,9 euros



Període: Entre febrer del 2019 i abril del 2020.



Adjudicatari: Técnicas de control prevención y gestión ambiental



Enllaç del portal de contractació pública de l'Estat El contracte inclou l'elaboració d'estudis d'impacte ambiental relatius a projectes d'Aena, també amb les respostes a les al·legacions que s'hi facin, amb especial atenció a les zones protegides de l'entorn.131.929,9 eurosEntre febrer del 2019 i abril del 2020.Técnicas de control prevención y gestión ambiental Estudis i documents mediambientals, fase 2



Quantitat: 968.000 euros



Període: Entre setembre del 2019 i novembre del 2021 (després d'una pròrroga).



Adjudicatari: Prointec SA



Enllaç del portal de contractació pública de l'Estat Aquest contracte, molt similar a l'anterior però de major pressupost, preveu l'elaboració d'estudis d'impacte ambiental, però també el "control i seguiment global de tots els projectes i obres sotmeses a declaracions d'impacte ambiental, responsabilitzant-se de l'adopció de les mesures protectores, correctores i compensatòries assolidades definides per aquestes declaracions, així com l'elaboració dels informes i documents que acreditin aquest compliment".968.000 eurosEntre setembre del 2019 i novembre del 2021 (després d'una pròrroga).Prointec SA Elaboració dels plans especials de Madrid i Barcelona



S'inclou la possibilitat de la redacció de plans especials, en el cas de Barcelona des del Pla Director, amb l'anàlisi de possibles problemàtiques que es puguin preveure i la documentació ambiental, tenint en compte "en particular els problemes relacionats amb qualsevol zona d'especial importància mediambiental, com les zones designades de conformitat amb la legislació aplicable sobre espais naturals i espècies protegides i els espais protegits de la xarxa Natura 2000" i els "objectius de protecció mediambiental fixats en els àmbits internacional, comunitari o nacional".



Quantitat: 424.710 euros



Període: Entre setembre del 2019 i novembre del 2022 (després d'una pròrroga).



Adjudicatari: UTE Conurma Ingenieros Consultores-Everis Ingenieria



Enllaç del portal de contractació pública de l'Estat L'adjudicatari s'ha d'encarregar de l'elaboració del plantejament del desenvolupament dels aeroports de Madrid i Barcelona i la "posterior tramitació urbanística davant les administracions competents", incloent "treballs com l'elaboració de presentacions o altre tipus de documentació [...] que es requereixi per part del director d'expedient per a les reunions que es poguessin tenir amb els ajuntaments i comunitats autònomes relacionades amb el planejament de desenvolupament".S'inclou la possibilitat de la redacció de plans especials, en el cas de Barcelona des del Pla Director, amb l'anàlisi de possibles problemàtiques que es puguin preveure i la documentació ambiental, tenint en compte "en particular els problemes relacionats amb qualsevol zona d'especial importància mediambiental, com les zones designades de conformitat amb la legislació aplicable sobre espais naturals i espècies protegides i els espais protegits de la xarxa Natura 2000" i els "objectius de protecció mediambiental fixats en els àmbits internacional, comunitari o nacional".424.710 eurosEntre setembre del 2019 i novembre del 2022 (després d'una pròrroga).UTE Conurma Ingenieros Consultores-Everis Ingenieria Estudis de capacitat de pista i espai aeri



El servei també preveu l'"elaboració de procediments i notes tècniques, realització de propostes d'actuació de millora i plans de desenvolupament, preparació de reunions, revisió de documents, assistència a grups de treball, proposta de millora de procediments, adequació dels serveis a la reglamentació, suport tècnic especialitzat o informes d'estat, etc.", així com obre la porta a la possibilitat d'altres estudis.



Quantitat: 574.750 euros



Període: Entre abril del 2021 i abril del 2022.



Adjudicatari: Aertec Solutions



Enllaç del portal de contractació pública de l'Estat Aena ha contractat un estudi sobre les capacitats dels aeroports per a l'elaboració de propostes de plans directors i per determinar "els problemes de capacitat, el seu impacte i aspectes crítics a l'aeroport" i proposar "actuacions de millora de l'eficiència de les infraestructures i els seus procediments i, en el seu cas, alternatives de desenvolupament i solucions per optimitzar la capacitat aeroportuària".El servei també preveu l'"elaboració de procediments i notes tècniques, realització de propostes d'actuació de millora i plans de desenvolupament, preparació de reunions, revisió de documents, assistència a grups de treball, proposta de millora de procediments, adequació dels serveis a la reglamentació, suport tècnic especialitzat o informes d'estat, etc.", així com obre la porta a la possibilitat d'altres estudis.574.750 eurosEntre abril del 2021 i abril del 2022.Aertec Solutions Documents de planificació aeroportuària i estudis ambientals



L'avaluació de l'impacte ambiental i el seguiment de les mesures de compensació tenen un pes rellevant, amb un apartat específic per a les afectacions en àrees de la Xarxa Natura 2000. Igualment, els estudis abordaran qüestions com l'accessibilitat als diversos aeroports, avaluant les edificacions dins la zona aeroportuària i les possibilitats de fer-ne d'altres. El contracte està dividit en cinc lots i els plecs estan molt detallats en 279 pàgines.



Quantitat: 18.672.325 euros (pressupost de licitació)



Període: Quatre anys, a partir de la formalització (s'havia d'adjudicar el 2020 però es va ajornar).



Adjudicatari: Encara pendent.



Enllaç del portal de contractació pública de l'Estat La companyia té en procés de licitació l'elaboració de treballs sobre planificació aeroportuària, incloent-hi la revisió de plans directors dels aeroports d'Aena i els seus documents d'avaluació ambiental, però també estudis de capacitat i avaluació d'obstacles. L'empresa haurà d'encarregar-se del planejament urbanístic i ambiental i la seva tramitació davant les administracions competents, incloent-hi informació explícita sobre "qualsevol problema mediambiental que sigui rellevant per al pla, incloent en particular els problemes relacionats amb qualsevol zona d'especial importància mediambiental, com les zones designades de conformitat amb la legislació aplicable sobre espais naturals i espècies protegides i els espais protegits de la Xarxa Natura 2000".L'avaluació de l'impacte ambiental i el seguiment de les mesures de compensació tenen un pes rellevant, amb un apartat específic per a les afectacions en àrees de la Xarxa Natura 2000. Igualment, els estudis abordaran qüestions com l'accessibilitat als diversos aeroports, avaluant les edificacions dins la zona aeroportuària i les possibilitats de fer-ne d'altres. El contracte està dividit en cinc lots i els plecs estan molt detallats en 279 pàgines.18.672.325 euros (pressupost de licitació)Quatre anys, a partir de la formalització (s'havia d'adjudicar el 2020 però es va ajornar).Encara pendent.

L'operació peri, en especial, el de, era estratègica per. Per això, es va cobrir les espatlles per convèncer les administracions i l'opinió pública de la bondat del projecte i per millorar la reputació davant possibles campanyes contràries. La sevael 2020, just quan la proposta es va fer pública, passant dels 2,6 milions als 8,9 milions anuals, tot i que la contractació total de campanyes,i consultories diverses per blindar els projectes freguen els, amb bona part dels esforços centrats a construir una identificació d'Aena com a empresa sostenible.Les licitacions publicades per la companyia els últims anys certifiquen el notable salt en el pressupost publicitari, i no precisament per fer front a les restriccions de lai l'impacte de la pandèmia en el transport aeri. Les dades recollides al Butlletí Oficial de l'Estat i el portal de contractació pública estatal assenyalen que la despesa atorgada perera de 2,5 milions anuals el 2010, la qual va rebaixar-se fins a 1,2 milions el 2012, sostre que es va repetir en la licitació del 2015 i la del 2017.El 2018, el contracte es va inflar lleugerament, retornant a nivells similars als de vuit anys abans, fins als 2,6 milions. L'increment sense precedents, però, va tenir lloc de cara al 2020, quan la quantitat va més que triplicar-se, fins als 8,9 milions, amb l'única diferència respecte de l'anterior procés que, en aquest cas, també es preveia la compra d'espais publicitaris per a, a més de la, lai elss. Algú podria pensar que l'objectiu era minimitzar els efectes de la pandèmia, però el cert és que l'augment ja estava decidit força abans que el coronavirus sacsegés Wuhan.L'anunci de licitació d'aquest contracte és del 27 de juny de 2019 i els plecs es van publicar a principis de juliol. Si no es va adjudicar fins a principis de desembre -encara abans que es detectés el primer brot de Covid- va ser perquè la(FEDE) va portar aquest procés als, en denunciar-ne les condicions amb què es volia atorgar. En concret, criticava que no es dividís en lots i que un pastís tan gran es pretengués cedir a una sola empresa, motiu pel qual, a més, Aena reclamava una garantia econòmica provisional i unes condicions de solvència financera tan exigents que excloïen moltes petites i mitjanes empreses del sector.La justícia primer va, però finalment va avalar-la i aquesta es va poder resoldre sense necessitat de partir el contracte. La formalització definitiva d'aquest es va publicar el 14 de gener del 2020, just el dia abans que La Vanguardia informés de la intenció d'Aena d'allargar la tercera pista del Prat, una operació que va generar certles setmanes posteriors, però que va quedar en segon pla un cop la pandèmia va copar totes les portades. I fins que fa escassos mesos ha tornat a primera línia mediàtica i xoc polític i social.El contracte publicitari per al 2021 va reduir-se lleugerament fins als 5,4 milions, tot i mantenir-se en uns nivells sense precedents els anys anteriors i més que duplicant la quantitat del 2019. De nou, la licitació es va fer en un sol lot i va provocar l'enuig de la FEDE, qui aquest cop tampoc no va poder modificar les condicions de contractació. De fet, aquest altre suculent pastísque va gestionar els 8,6 milions del 2020, Mindshare.Aquestes quantitats, però, només inclouen la compra de l'espai publicitari a mitjans, a banda de l'assessoria en com repartir-los, però laanava a càrrec d'altres empreses. Per això, Aena ha contractat els darrers dos anys, com a mínim, tres serveis per elaborar la publicitat i l', amb un cost total de 2,8 milions d'euros, subratllant sovint la necessitat de reforçar la imatge d'Aena en l'àmbitLa publicitat, a més, és només l'exercici més clar de potenciar la marca de la companyia, ja que aquesta també va adjudicar els dos darrers anys fins a cinc contractes per assessorar-se en qüestions d'imatge i per obrir la porta a institucions, mitjans i persones influents, amb un cost total de 826.670,8 euros. Dos dels contractes anaven encarats a millorar eld'Aena, també amb relació als valors i l'aposta per la sostenibilitat, fins al punt de crear una oficina sobre aspectes mediambientals, socials i de govern.Uns altres dos contractes, en canvi, són serveis per assessorar en aspectes comunicatius, especialment en casos de crisi reputacional,d'Aena sobre com expressar-se oamb mitjans i grups d'interès sobre aspectes d'actualitat, de nou subratllant la importància dels missatges sobre el medi ambient. A principis d'agost passat, la companyia fins i tot va adjudicar a Deloitte un servei deper escrutar a les xarxes socials les converses vinculades amb Aena, amb informes diaris, en un moment en què el debat sobre l'ampliació del Prat era ben viu.Per altra banda, cinc contractes més amb un cost total de 20,8 milions van encarats a l'que regiran el futur dels aeroports d'Aena i a salvar totes les dificultats per fer-los efectius, citant en diverses ocasions l'afectació a "", com la. Dues de les adjudicacions directament encomanen la redacció d'estudis i documents mediambientals per respondre a possibles al·legacions en aquest camp i posar en valor "les mesures protectores, correctores i compensatòries" respecte les àrees afectades.Uns altres tres contractes adjudiquen la redacció dels plans especials dels aeroports -en un dels casos, específicament dels de Madrid i Barcelona-, preparant també la documentació per presentar a administracions, efectuant lesdavant d'aquestes i analitzant les problemàtiques que poguessin sorgir i com salvar els impediments derivats de la protecció de zones naturals. En darrera instància, també s'encarrega un estudi sobre ladels aeroports per justificar-ne la necessitat de l'ampliació.Igualment, Aena també va encarregar el 2019 un altre estudi sobre "l'de l'aeroport de Barcelona-El Prat" en termes d'ocupació, producció i renda a Catalunya per "convèncer les administracions, institucions i agents en general de l'entorn de la importància dels aeroports per a la societat i la seva economia". Una rellevància que Aena s'ha esforçat a subratllar per justificar la necessitat de l'ampliació, mentre paradoxalment manté l'que li reporta l'aeroport del Prat en relació al conjunt d'infraestructures que gestiona.Igualment, la companyia ha adjudicat recentment altres contractes o hi està en procés per gestionar una oficina de comunicació específica per a Barcelona, un milionari acord de-també en aspectes mediambientals, per si aquests han de frenar algun projecte als tribunals- o una assessoria en relacions institucionals a Barcelona -per obrir portes davant les administracions i facilitar una enormeals terrenys de l'entorn de l'aeroport del Prat.Les línies principals de tots aquests contractes, resolts, executats o amb impacte directe en els darrers dos anys i en relació a operacions com l'ampliació de l'aeroport del Prat, amb un cost total de quasi 45 milions, es poden consultar en les següents taules. Agrupats per àmbits i, dins seu, cronològicament, també s'ha inclòs la informació sobre laatorgada, el, l'i un enllaç a tota la documentació al web de contractació de l'Estat. La informació apareix clicant a cada pestanya i aquest exercici de recerca deevidentment pot no ser complet, atès que la transparència en la contractació d'Aena és poc sistematitzada.

