«Desconnecta de les elèctriques»: la protesta contra l'increment del preu de la llum

⬛⬜ Ens sumem a aquesta iniciativa de les forces polítiques dels Països Catalans, Galícia i Euskal Herria contra l'oligopoli de les elèctriques. Mobilitzem-nos i reivindiquem la sobirania energètica i la #independència com a eines per assolir una societat més justa i sostenible! pic.twitter.com/DxBfLA1apc — Assemblea Nacional Catalana (@assemblea) September 16, 2021

Primeracontra l'increment del. Els partits independentistes catalans --, bascos --, gallecs -- i de les Illes Balears -- han emès un comunicat aquest dijous en què convoquen a la ciutadania de tots aquests territoris a una apagada massiva i una cassolada elEl comunicat assenyala eli elper "privatitzar, vendre i desmantellar" les empreses públiques, "desregulant el sistema" i deixant-lo. A més, denuncien que els polítics d'aquests partits han acabat controlant aquest mateix mercat "des delsque ocupen no pocs expresidents i exministres" del govern espanyol."Doncs bé, nosaltres,, fem avui un front comú contra l'oligopoli de les elèctriques i les seves amenaces, així com per a denunciar la inacció del govern espanyol", explica el comunicat. A més, també lamenten que "els nostres països" no tenen la "per combatre l'estafa elèctrica" i per això demanen "respondre junts al".Els partits polítics signants de la iniciativa també emplacen ai tota mena d'a secundar la iniciativa. De fet, un dels primers que ho ha fet ha estat l'(ANC). "Mobilitzem-nos i reivindiquem la sobirania energètica i la independència com a eines per assolir una societat més justa i sostenible!", reclamen.

