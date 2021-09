Solsona, sense bisbe ni alcalde ni presidència del Consell Comarcal

Situació transitòria i alcaldia accidental a Solsona fins al 18 de setembre

El Consell Comarcal ha sumat dues renúncies seguides dels presidents per delegació

El Bisbat de Solsona, sota el control d'un Administrador Apostòlic

Solsona viu aquests dies unaper les renúncies i baixes de les principals autoritats polítiques i religioses de la comarca, per bé que cada situació obeeix a uns motius diferents.a l'ajuntament de Solsona hi haurà una alcaldessa en funcions, mentre, al Consell encara s'ha de decidir qui serà president en funcions, per la baixa de la presidenta, i al Bisbat, mentrestant, en plena crisi per la renúncia de Xavier Novell, es troben regits per un administrador apostòlic.el seu alcalde. El republicà va veure que, després de 12 anys a l'alcaldia, era el moment de fer uni encarar el nou repte a l'administració de la Generalitat.Durant l’estiu, Rodríguez i la regidora Judit Gisbert, que es va perfilar com a successora a l'alcaldia, han anat treballant el. Gisbert, nomenada primera tinenta d’alcalde al juliol, tot i no ser alcaldessa, ja ha cobrat des d'aquell moment el sou de batlle, i manté les mateixes regidories que fins ara: Cultura, Educació, Igualtat i Salut. Per la seva banda, David Rodríguez continuarà com a regidor fins al ple ordinari d’aquest mes.Aquest dimecres, Rodríguez haa l'alcaldia, deixant Gisbert com a alcaldessa accidental, quan prendrà possessió oficialment, esdevenint la primera alcaldessa de Solsona de la història.La presidenta del, la republicana Sara Alarcón, va acollir-se a unamèdica a principis d'any, baixa que s'ha convertit en maternitat en aquests moments i que li impedirà tornar al Consell fins a l'any 2022. Assumint elde la presidència, va agafar les regnes com a president accidental el conseller comarcal, però l'1 d'agost al ple de l’ens anunciava la seva renúncia , tant a la presidència com al càrrec de conseller, perquè "tot s'encalla i treballar en un ambient de desconfiances permanents, per a mi no té cap atractiu".El següent conseller que havia d'assumir la presidència accidental, hi va renunciar també argumentant que "les regles del joc imperants són radicalment oposades a la seva escala de valors.". Aquest fet desfermà una tempesta política en el si del Consell Comarcal, que l'oposició, especialment Junts, aprofità per criticar la gestió de l'equip de govern.Amb la marxa, d'aquests dos consellers, elqueda sense vicepresidents, ja que al ple del cartipàs només se’n van nomenar dos: Marc Casabosch i Ramon Costa. Pel que fa al càrrec de president per delegació, a través d’una resolució de presidència es podria nomenar unde forma interina. Recordem que l’equip de govern ha manifestat la voluntat que el relleu es formalitzi, un cop prengui possessió el conseller comarcal substitut de Ramon Costa, al qual ara caldrà sumar-hi el de Marc Casabosch i, a partir d’aquí, reestructurar el govern.El 23 d'agost, totalment per Xavier Novell presentava la seva renúncia a bisbe de Solsona , desencadenant una tempesta mediàtica de dimensions "bíbliques" a la diòcesi solsonina i a l'Església catalana. El Papa Francesc, va, a l'espera que es nomeni un bisbe definitiu. Tot apunta que l’ordenació del nou prelat, com a mínim, mig any, degut als tràmits que cal seguir per consultar els possibles noms del successor entre els capellans de la diòcesi i els altres bisbes catalans i que la petició sigui acceptada al Vaticà.

