L'ONU adverteix que la Covid no ha endarrerit l'avanç del canvi climàtic

Lade lano va endarrerir l'avenç del, segons ha explicat l'. Un any i mig després, no hi ha indicis d'un creixement més ecològic, ja que les emissions deestan augmentant de nou mentre les mesures per frenar el virus s'han anat relaxant i l'activitat econòmica i social s'ha anat reprenent.Aquesta és la principal conclusió d'un informe de lespublicat aquest dijous, en el qual s'avisa que la concentració deen l'atmosfera segueixen a uns nivells mai vistos i que condemnen el planeta a "un" en el futur més immediat.A més, entre les altres reflexions de l'estudi, s'explica que cada cop és més probable que les temperatures en diversos moments de l'any superin elque es marca en els acords climàtics. Per molt que es prenguessin mesures ambicioses en l'aspecte climàtic, segons l'informe, algunes conseqüències com elja no es podria frenar i afectaràde tot el món.ja havien emès un altre informe el passat mes d'agost en què preveien escenaris molt complicats arreu del món a causa del canvi climàtic, el qual ja és una realitat. En l'informe, asseguren que elssón ja insuficients i que l'acció de l'home ja pot haver provocat modificacions en el climaen segles o en un mil·lenni. Els escenaris que dibuixaven, en funció de diverses variables, eren tantcom concrets, fins i tot a nivell regional.

