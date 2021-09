El TSJC manté sense unanimitat el tancament de l'oci nocturn

Altres notícies que et poden interessar

El(TSJC) ha tornat a denegar les mesures cautelars demanades per la Federació Catalana d'Associacions d'Activitats de Restauració i Musicals () per poder reobrir l'. No obstant això, la decisió no ha estat unànime i, per primer cop, compta amb unque dona parcialment la raó al sector.Lade magistrats consideren que encara no es donen les circumstàncies per reobrir els locals nocturns i que segueix sentmantenir-los tancats a causa de les xifres pandèmiques. De fet, diuen que elés útil, però no pas encara amb determinats nivells d'incidència.Segons aquest magistrat, l'opció que plantejava com a secundària la Fecasarm es podria adoptar. Així, el sector proposa que en els municipis amb menys de, es podria exigir el passaport covid, tancant els locals a les 3.30 de la matinada i mitja hora més per desallotjar el públic.Elspodrien tancar a la 1 amb mitja hora més per desallotjar-los. El vot particular conclou que ara mateix no està prou justificat el tancament total i que es poden prendre mesures menys lesives pel sector, tenint en compte la incidència actual de la malaltia i l'aplicació de l'anomenat passaport covid.

