«On ets, món bonic», de Sally Rooney

Sally Rooney (County Mayo, Irlanda, 1991) va estudiar anglès al Trinity College de Dublín i té un màster de literatura nord-americana. A la universitat, Rooney va arribar a ser la guanyadora de les lligues de debat i oratòria d'àmbit europeu. Els seus textos s'han publicat a Granta, The New Yorker, The Dublin Review, Winter Pages i The Stinging Fly, revista a la qual es va incorporar com a editora el 2017. Va ser escollida l'any 2017 per The Observer (The Guardian) com un dels talents més prometedors del moment. Ha publicat Conversations with friends (2017) i Gent normal (Periscopi, 2019), que li va valer el premi a la millor novel·la irlandesa del 2018 i el Costa Book Award 2018.