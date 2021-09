Aitana no pot menjar el menú que anuncia de McDonald's perquè és celíaca

va causar polèmica fa uns dies en anunciar una hamburguesa de. La cantant catalana ha confeccionat el seuperquè qualsevol dels seus fans pugui demanar els plats que a ella li agraden més quan visita alguns d'aquests establiments de menjar ràpid.La ironia ha volgut que hores després hagi hagut de confessar que no pot menjar aquest menú perquè li van detectar intolerància al gluten. "Ha estat un rotllo. Perquè ja teníem aquesta campanya amb Mcdonald's, les fotos i tot... Llavors ens vam plantejar fer-ho tot de nou, però jo pensava que no tenia sentit repetir-ho, perquè tota la meva vida he demanati cansalada. De veritat sent que aquest és el meu menú", ha explicat.El menú conté l'hamburguesa, patates, pollastre arrebossat amb salsa barbacoa i un gelat petit amb caramel. Aitana ha sortit del pas comentant que la multinacional de menjar ràpid té unaAssociacions de celíacs han criticat la cantant d'Operación Triunfo perquè consideren que el missatge que transmet és perillós cap a les persones que pateixen aquesta intolerància alimentària. El menú que promociona Aitana també ha rebut crítiques perquè és un exemple de mala alimentació, amb tantes calories com les que hauria de consumir un adult en tot un dia.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor