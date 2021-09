Vídeo | La CUP exigeix que l'electricitat sigui un dret bàsic i no un negoci

CUP Dani Cornellà, batlles i regidors de la formació independentista han ocupat aquest matí unes oficines d’Endesa a Girona, en una acció de protesta per l'augment del cost de la llum.



Segons ha manifestat el diputat de la CUP-UNCG, 20 anys després del procés de liberalització de les elèctriques a l’estat espanyol i a la Unió Europea el preu de la llum ha augmentat més d’un 100%, mentre que el salari mitjà ho ha fet només un 20%.



En el darrer hivern, el cost de la llum va encarir-se un 27% mentre la pobresa energètica ha anat en augment arreu del país. L'actual escalada de preus està assolint màxims històrics en el cost, i arriba a superar els 150 euros el megawatt hora.

🔴💡 ARA MATEIX: Càrrecs electes de la @cupnacional ocupem la seu d’Endesa a #Girona per denunciar l’augment del preu de la llum. @danicornella pic.twitter.com/Yanib55ozV — CUP Països Catalans (@cupnacional) September 16, 2021

Cornellà ha denunciat que "mentre les grans empreses elèctriques nodreixen els seus consells d’administració amb antics càrrecs polítics, obtenen grans beneficis econòmics". Endesa aquest darrer any 2020 n’ha obtingut 1.500 milions d’euros i Iberdrola 3.600 i els sous dels grans directius, com per exemple el conseller delegat d’Endesa, són 230 vegades el que guanya un treballador amb el salari mitjà. També ha dit que "les famílies veuen com augmenta els seu empobriment i han d’assumir un cost desmesurat per un dret bàsic en mans d’empreses els ofereixen un servei molt deficient, en barris sencers d’aquesta ciutat i d’altres, o en zones concretes del país que a la mínima es veuen privades de llum".

mesures que ha pres el govern de l’Estat per a rebaixar un 22% del cost de les factures, les ha valorades com "insuficients i temporals". Insuficients perquè des de la CUP consideren que cal, d'una vegada per totes, acabar amb els beneficis milionaris de les energètiques, i temporals perquè aquestes mesures només s’aplicaran durant uns mesos i en cap cas van al fons de la problemàtica ni resolen una situació que afecta a tota la població: l’accés als subministraments bàsics és un dret que s’ha de garantir i al que tothom hi ha de poder accedir.



preu de la llum El govern espanyol aprova un «pla de xoc» per reduir el preu de la llum Les mesures adoptades suposaran una rebaixa del 22% mensual en la factura de la llum

"L’electricitat no pot ser objecte d’especulació, no pot ser que el 90% del sistema elèctric estigui controlat per aquestes empreses energètiques i s’enriqueixin amb l’empobriment de la majoria de la població", ha reblat Cornellà.



La CUP creu que com a país cal assolir lai per a fer-ho, el primer pas éspertal com preveu la Llei catalana del canvi climàtic. Per això, segons els cupaires, és urgent i necessari, la, elde l’electricitat, que han de ser públiques, transparents i democràtiques per acabar amb lai establir uns preus justos i sota control públic.

