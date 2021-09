Més del 80% d'espanyols obligaria a vacunar-se a tothom que treballa de cara al públic

Altres notícies que et poden interessar

La ciutadania de l'Estat creu que laper a tot el personal sanitari, de residències i, en general, aquells professionals que. Així ho apunta el baròmetre de setembre del, fet públic aquest dijous, en el qual el 81,5% d'enquestats defensa aquesta mesura, mentre que només el 14,6% ho rebutja i la resta dubta.És una iniciativa similar a la que havia anunciat el, que va avisar que obligaria a vacunar-se a tot empleat amb feines de cara al públic, tot i que al final només ho ha forçat per a aquells en contacte amb(sanitaris, treballadors de residències, bombers i militars). De fet, quasi la meitat d'espanyols: ho defensa un 47,7%, per un 25,4% que ho rebutja i un 21,8% que ho faria en funció dels casos, segons el CIS.En tot cas, el rebuig a la vacuna està a uns nivells baixíssim i només un 2% dels enquestats afirma que. És una xifra mínima, però segurament inferior a la real, ja que, per altra banda, un 94,3% assegura que ja ha rebut la vacuna, un percentatge quasi 20 punts més alt del que hi ha en realitat. La vergonya de qui la rebutja pot portar a mentir en les respostes.En relació al-que sí que s'aplica a l'estat francés-, el percentatge de suport és minoritari, tot i que la formulació de la pregunta de l'enquesta és complexa. En primer lloc, demana si cal prendreper contenir la pandèmia, opció que només avala un 34,7% d'enquestats -per primer cop, el percentatge és inferior al 48,5% que opina que es pot seguir com ara.I el baròmetre només demana pel passaport Covid a aquests que creuen que cal reforçar les mesures o d'altres opcions intermèdies. D'aquests, un 75,4% afirma que la mesura del passaport és encertada, per sota dels que voldrien fer(91,6%), però per sobre dels que demanen una(64,8%). Amb aquesta fórmula d'arbre, per tant, tan sols un 38,7% d'enquestats voldria implementar el passaport Covid.

