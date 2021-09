El Procicat prorroga les restriccions contra la Covid-19

Altres notícies que et poden interessar

El Govern ha aprovat, en el marc del Procicat, laa Catalunya publicades la setmana passada. No obstant això, la nova resolució, que entrarà en vigor aquest divendres, 17 de setembre, i tésí que preveu l’acceptació del pla presentat pel Departament de Cultura que permetrà accelerar laEn aquest sentit, ara els castellers podran fer construccions de fins a 160 persones, amb mascareta, protocols d’entrada i sortida de les places i un màxim de 15 minuts de durada per a la construcció de cada castell. A més, hauran de demostrar que tenen laen les darreres 48 hores, mentre que als menors de 12 anys se’ls farà tests d’antígens ràpids (TAR).La resta de mesures aprovades la setmana passada continuen vigents. Així, no hi ha limitació de les reunions o trobades familiars i de caràcter social, tant en l’àmbit públic com en el privat, peròa un màxim de deu persones. La setmana passada ja es va eliminar també la limitació a un 70% de l’aforament als actes i cerimònies civils o religioses, inclosos casaments, culte i cerimònies fúnebres.

