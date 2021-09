Un Matagalls sense barreres

Moltes gràcies els 200 acompanyats que han fet possible pujar l Adrià a Matagalls pic.twitter.com/wnGHsOeE4e — Josep Preseguer (@jpreseguerr) September 12, 2021

Voluntaris tibant de la cadira d'Adrià Preseguer per coronar el Matagalls.

L'Adrià obre la veda

Moltes persones d'arreu de la comarca van acompanyar l'Adrià a fer l' ascensió.

"Muntanyes per a tothom"

Adrià Preseguer Crusats es va despertar abans d'hora diumenge passat. Estava nerviós: havia de coronar el. Era la seva primera vegada i ho havia de fer amb molta gent. Aquest jove, de 21 anys i de, téi va poder pujar a aquest cim osonenc gràcies a l'ajut d'una cadira especial -anomenada- i acompanyat per gairebé 200 voluntaris.En declaracions a, el seu pare,, explica que va ser "molt emotiu". "L'Adrià va estar molt content i eufòric. Va ser molt feliç", remarca. Entre els voluntaris, hi havia familiars, amics, professionals que acompanyen a l'Adrià en el seu dia a dia, gent de Taradell i d'Osona. "Va ser una festa de la", afegeix el pare.L'ascensió estava organitzada peli també va col·laborar-hi l'Ajuntament, la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya () amb la seva àrea inclusiva, l'ADFO, Sant Tomàs, Osonament, l'ONCE, Agents rurals i un llarg etcètera.La multitud va sortir dea les 8 del matí. Durant la pujada, un grup de voluntaris van portar la cadira de l'Adrià. De fet, alguns d'aquests ja s'havien entrenat prèviament per aprendre a dominar-la. A l'hora de baixar, però, van agafar-la els responsables de Rodamón, una entitat que està més acostumada a portar aquest tipus de cadira. "Hi havia més risc de baixada, però estaven perfectament coordinats", apunta el pare."El que es pretén amb aquestaés donar a conèixer que la gent amb unatambé poden gaudir de la muntanya", explica aCarme Delgado, presidenta del Centre Excursionista de Taradell. "El cas de l'Adrià és extrem. No ha de ser Matagalls, pot ser tranquil·lament l'Anella Verda, Bellmunt o la Creu de Gurb", subratlla.L'Adrià és un amant de la. Fins ara havia pogut passejar-se per indrets més, ara, però, gràcies a aquesta iniciativa i la descoberta d'aquesta eina podrà coronar cims. De fet, tal com destaca el seu pare, "per fer feliç l'Adrià anant a la muntanya necessitem aquest material".Tant Preseguer com Delgado coincideixen en el fet que diversestenena disposició. "Aquest moviment ha fet aparèixer material", diu el seu pare, mentre que Delgado alerta que "amb aquesta moguda, sabem que en té la, lao l'". Per això, "seria interessant que la gent se n'assabentés", afegeix la presidenta del CET.De moment, diverses persones ja s'han adreçat a la família Preseguer Crusats i s'han ofert a acompanyar-los a pujar altres cims. "No només va ser pujar a Matagalls. Van ser moltes altres coses", diu el pare. "L'Adrià ha obert unaperquè tothom que vulgui pugui fer muntanya". El Matagalls ha estat el primer cim que ha coronat el jove de Taradell, però "segur que no serà l'últim", conclou.La nova junta de la FEEC ha creat una àrea d'inclusió per, precisament, apropar la muntanya a tothom. Ramon Rodríguez, que està al capdavant d'aquesta àrea, també va acompanyar l'Adrià diumenge passat. En declaracions en aquest diari, apunta que actualment s'està donant a conèixer, fan divulgació i planificació, sobretot adreçades a entitats. "Preparemper a persones amb discapacitat mental o limitacions mecàniques i funcionals", exemplifica.El lema de Rodríguez és "muntanyes per a tothom". Remarca que fertambé ajuda a moltes persones que tenen patologies o, fins i tot, de la tercera edat. Per això, reitera que des de la FEEC proposen formació i recursos perquè socis i el seu entorn social "tinguin la capacitat de facilitar activitats i no quedar-se el marge d'el que va passar a Matagalls".

