Fitxa tècnica



Direcció: Ramon Térmens

Guió: Daniel Faraldo i Ramon Térmens

Direcció de fotografia: Pol Orpinell

Estrena: desembre de 2020

Durada: 119 minuts

Gènere: Thriller amb rerefons social

Intèrprets: Daniel Faraldo, Yolanda Sey, Isak Férriz, Boris Ruiz, Montse Germán, Adeline Flaun, Àngels Bassas, Klaudia Dudová, Raquel Camón, Gorka Lasaosa

«La dona il·legal» és el film de setembre del Cicle Gaudí. Foto: Acadèmia del Cinema Català

On veure La dona il·legal en el marc del Cicle Gaudí?



Alella: Espai d'Arts Escèniques Casal d'Alella (dimarts 28 de setembre, 19.00)

Badalona: Teatre Margarida Xirgu (dimecres 15 de setembre, 20.00)

Balsareny: Sala El Sindicat (diumenge 19 de setembre, 18.00)

Barcelona-Poblenou: Teatre Casino l'Aliança del Poblenou (dimarts 21 de setembre, 19.00)

Berga: Teatre Patronat Casal Parroquial (dijous 16 de setembre, 20.30)

Bigues i Riells: Teatre Auditori Polivalent (divendres 17 de setembre, 20.00)

Cardedeu: Cinema Esbarjo (dijous 16 de setembre, 20.00)

Cardona: Teatre Els Catòlics (diumenge 26 de setembre, 18.00)

Calella: Sala Mozart (dijous 16 de setembre, 20.00)

Capellades: La Lliga (divendres 24 de setembre, 19.00)

Castellar del Vallès: Auditori Municipal Miquel Pont (divendres 24 de setembre, 20.00)

Centelles: Centre Parroquial (divendres 24 de setembre, 20.00)

Els Hostalets de Pierola: Casal Català (dissabte 25 de setembre, 19.00)

Gelida: Sala d'actes del Centre Cultural (diumenge 19 de setembre, 18.30)

Gironella: Local del Blat (diumenge 26 de setembre, 18.00)

Granollers: Cinema Edison (dimarts 21 de setembre, 19.00)

Igualada: Ateneu Cinema (dijous 16 de setembre, 20.00)

La Palma de Cervelló: Teatre de l'Aliança Palmarenca (divendres 17 de setembre, 22.00)

Manlleu: Cinema Casal de Gràcia (diumenge 26 de setembre, 19.00)

Martorell: Auditori Joan Cererols (divendres 24 de setembre, 19.00)

Matadepera: Sala Frederic Mompou de l'Escola de Música (divendres 24 de setembre, 19.00)

Montornès: Espai Cultural Montbarri (diumenge 26 de setembre, 18.00)

Navarcles: Teatre Auditori Agustí Soler i Mas (divendres 24 de setembre, 20.30)

Òrrius: Sala Teatre (dissabte 25 de setembre, 18.00)

Palau Solità i Plegamans: Teatre de la Vila (dissabte 18 de setembre, 19.00)

Rubí: Teatre Municipal la Sala (divendres 10 de setembre, 20.00)

Sallent: Espai Cultural Fàbrica Vella (divendres 24 de setembre, 20.15)

Sant Adrià de Besòs: Ateneu Adrianenc (dijous 30 de setembre, 19.30)

Sant Andreu de Llavaneres: Sala Teatre del Casal (diumenge 19 de setembre, 18.00)

Sant Cebrià de Vallalta: Pavelló Sant Cebrià (diumenge 19 de setembre, 18.00)

Sant Cugat del Vallès: Cinemes Sant Cugat (dimarts 28 de setembre, 19.30)

Sant Fruitós de Bages: Teatre Casal Cultural (diumenge 26 de setembre, 18.30

Sant Joan Despí: Teatre Mercè Rodoreda (dijous 16 de setembre, 20.00)

Sant Just Desvern: Sala del Cinquantenari de l'Ateneu (dimecres 15 de setembre, 20.00)

Sant Llorenç d'Hortons: la Sala (dissabte 25 de setembre, 22.00)

Sant Vicenç de Castellet: Teatre el Coro (divendres 17 de setembre, 21.00)

Santa Eulàlia de Ronçana: Sala Muriel Casals-Centre Cívic i Cultural La Fàbrica (diumenge 19 de setembre, 19.00h)

Santa Maria d'Oló: Espai Hemalosa (diumenge 19 de setembre, 18.00)

Santa Maria de Miralles: Local Social Antigues Escoles (dissabte 18 de setembre, 19.00)

Sentmenat: Teatre del Coro (dissabte 25 de setembre, 20.00)

Sitges: Cinema Prado (dijous 2 de setembre, 19.30)

Taradell: Centre Cultural Costa i Font (diumenge 26 de setembre, 19.00)

Tavertet: sala polivalent de l'Ajuntament (dijous 7 d'octubre, 20.00)

Terrassa-barri can Parellada: Escola Josep Ventalló i Vintró (divendres 24 de setembre, 22.00)

Terrassa-barri Ègara: Pati AV del barri Ègara (divendres 17 de setembre, 22.00)

Torelló: Cinema el Casal (dijous 16 de setembre, 20.30)

Vacarisses: Casal de Cultura (diumenge 19 de setembre, 19.00)

Vilanova del Vallès: Teatre Auditori Centre Cultural (divendres 24 de setembre, 19.30)

Vilanova i la Geltrú: Teatre Principal (dijous 16 de setembre, 19.30)



Banyoles: Auditori de l'Ateneu de Banyoles (divendres 24 de setembre, 20.30)

Blanes: Teatre de Blanes (dijous 16 de setembre, 20.00)

Cassà de la Selva: Sala Centre Recreatiu (diumenge 19 de setembre, 18.00)

Figueres: Cinema Las Vegas (dijous 30 de setembre, 19.30)

La Bisbal d'Empordà: Teatre Mundial (dissabte 25 de setembre, 20.00)

La Cellera de Ter: Teatre Centre Cultural Parroquial (divendres 17 de setembre, 20.00)

Llagostera: Teatre Casino Llagosterenc (diumenge 26 de setembre, 18.00)

Maçanet de la Selva: Teatre la Societat (diumenge 26 de setembre, 18.00)

Palamós: Teatre La Gorga (dijous 23 de setembre, 20.00)

Ribes de Freser: Cinema Catalunya - Amics del Cinema de la Vall de Ribes (dissabte 26 de setembre, 19.00)

Roses: Teatre Municipal de Roses (dijous 30 de setembre, 20.00)

Sant Feliu de Guíxols: Monestir de Sant Feliu de Guixols (divendres 17 de setembre, 21.00)

Santa Coloma de Farners: Auditori Municipal (diumenge 19 de setembre, 19.00)



Almacelles: Cinema Casal (diumenge 19 de setembre, 19.00)

Arbeca: L'Abadia (dissabte 25 de setembre, 19.30)

Balaguer: sala d'actes de la Paeria (divendres 24 de setembre, 20.15)

Bellcaire d'Urgell: sala d'actes de l'Ajuntament (divendres 17 de setembre, 21.00)

Bellver de Cerdanya: sala del teatre del Centre Cívic Escoles Velles (diumenge 26 de setembre, 18.00)

Els Torms: sala Gran Casal (diumenge 19 de setembre, 19.00)

Guissona: sala de plens de l'Ajuntament (diumenge 26 de setembre, 18.00)

La Guingueta d'Àneu: Sala lo Ventador (dissabte 25 de setembre, 19.00)

La Granadella: Centre Cívic 1 d'octubre (diumenge 26 de setembre, 18.00)

Mollerussa: sala d'actes del Centre Cultural (divendres 17 de setembre, 20.00)

Ponts: Sala 1 d'octubre (diumenge 26 de setembre, 18.00)

Puigverd de Lleida: sala de la Llar Social (diumenge 26 de setembre, 19.30)

Sort: Cinema-Teatre Els Til·lers (diumenge 19 de setembre, 18.30)

Vall de Boí: sala d'actes de l'Ajuntament de la Vall de Boí a Barruera (dijous 30 de setembre, 18.30)



Alcover: Convent de les Arts (dissabte 25 de setembre, 19.00)

Ascó: Casal Municipal (divendres 24 de setembre, 22.00)

Bonastre: Sala la Societat (dissabte 18 de setembre, 19.00)

Flix: Cinema de la Unió Social (diumenge 19 de setembre, 18.00)

L'Espluga de Francolí: sala Folch i Torres del Casalet de l'Espluga de Francolí (diumenge 19 de setembre, 18.30)

L'Hospitalet de l'Infant: Centre Cultural Infant Pere (dijous 23 de setembre, 19.00)

La Bisbal del Penedès: Centre Municipal de Cultura-Auditori Sala Salbà (diumenge 26 de setembre, 19.00)

La Selva del Camp: Castell del Paborda (dissabte 18 de setembre, 19.00)

Montblanc: Museu Comarcal de la Conca de Barberà (divendres 17 de setembre, 19.30)

Passanant i Beltall: sala de plens (dissabte 25 de setembre, 18.00)

Sant Carles de la Ràpita: Auditori Sixto Mir (dijous 16 de setembre, 20.00)

Santa Oliva: Monestir de Santa Maria de Santa Oliva (divendres 17 de setembre, 19.30)

Tortosa: sala petita del Teatre Auditori Felip Pedrell (dijous 23 de setembre, 19.00)

Vila-rodona: Casal de Vila-rodona (diumenge 19 de setembre, 18.45)

Vilallonga del Camp: sala de cinema del Centre Recreatiu (diumenge 26 de setembre, 18.30)

En una societat on imperen el masclisme i el racisme, les dues xacres coexisteixen a les clavegueres més obscures. La dona il·legal de(director de films com Catalunya über alles!) s’endinsa en el món de lai laexercida en les deportacions de persones als seus països d’origen gràcies a la història d’un advocat que intenta ajudar a tots els seus clients. La majoria d’ells són migrants, ofegats per un sistema que no els ajuda sinó que els perjudica.La dona il·legal, que es va estrenar a finals del 2020, aquest setembre es torna a projectar en sales i equipaments de quasi un centenar de viles i ciutats del país, a preu reduït - podeu consultar dia i hora i horaris aquí - en el marc del Cicle Gaudí de l'Acadèmia del Cinema Català . Les entrades generals tenen un preu de 4,5 euros però, a més, hi ha descomptes amb Carnet Jove (3 euros), socis de la Federació d'Ateneus de Catalunya (3 euros) i amb el Club Vanguardia (2x1).El protagonista,, es troba amb una situació molt complicada quan investiga la mort d’una dona kosovar que apareix sense vida en un. Per a poder arribar fins al fons de la qüestió, l’advocat entrarà en contacte amb una prostituta amiga de la víctima, interpretada per l'actriu i cantant. El film, de caire dramàtic, busca trencar els relats oficials en aquests casos per intentar trobar una veritat que, malauradament, es repeteix a l’actualitat en el nostre dia a dia.Tèrmens ha explorat diverses qüestions socials que repercuteixen a Catalunya en tota la seva filmografia. La dona il·legal, una de les millors pel·lícules catalanes de l'any i nominada a dos premis Gaudí, és un homenatge intrínsec a tots aquells activistes que ajuden les persones recursos i absorbides per un sistema que les deixa enrere i esquiva les veritables solucions.

