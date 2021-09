La multinacional sueca BTS compra la catalana Netmind

Laha comprat laconeguda per la seva feina en la dimensió humana de l'estratègia digital. L'operació pretén ajudar BTS aDe fet, Netmind té seus a Barcelona i operacions als Estats Units i l'Amèrica Llatina.La xifra de facturació combinada per l'adquisició supera els 10 milions d'euros i l'equip de professionals és de més de 100 persones. Els dos propietaris i gerents de Netmind,, seguiran a l'empresa durant un mínim de quatre anys, segons ha informat la companyia en un comunicat."Estàvem buscanti, quan ens vam reunir amb BTS, no vam tenir cap dubte de que seria una combinació perfecta", ha assegurat el co-CEO de Netmind, Aleix Palau.Per la seva banda, el CEO i fundador de BTS,, ha expressat la seva "emoció" per unir-se amb Netmind. "El seu enfocament en la transformació àgil i digital aporta importants capacitats i serveis complementaris a la nostra cartera. A més,encaixa perfectament en el nostre ADN organitzacional", ha afirmat.La consultora internacional BTS té en marxa una estratègia d'adquisicions que té com a objectiu "" en un mercat que actualment està molt fragmentat.

