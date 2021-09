​PortAventura confirma pèrdues milionàries el 2020

El parc d'atraccions deva tancar l'exercici 2020 amb unessegons dades del Registre Mercantil.. Mentre que al 2019, 5,2 milions de persones van visitar les instal·lacions, l'any passat només en van ser 1,46.Fonts del parc han confirmat que el deute a llarg termini s'ha incrementat fins als 93,7 milions d'euros. El parc només va poder obrir 107 dies, entre el 8 de juliol i el 16 d'octubre. La previsió per aquest 2021 és més optimista per la relaxació de mesures sanitàries i l'empresa espera millorar les dades econòmiques gràcies als visitants nacionals.A tres mesos de tancar l'any, la companyia es mostra esperançada en les xifres de negoci d'enguany., una situació que esperona l'empresa a millorar resultats econòmics. Tot i que la presència de turistes estrangers no s'ha vist reflectida en les dades de visitants aquest estiu, el turisme nacional ha respost positivament. D'altra banda, en les darreres setmanes, des del parc apunten que ha augmentat el nombre de ciutadans francesos que visiten PortAventura.Pel que fa a les inversions, des de PortAventura han descartat que s'hagin congelat a causa de la crisi sanitària. De fet, han apuntat que la xifra econòmica se situa en 25 milions d'euros que s'han destinat en la reobertura de les instal·lacions i la implantació dels protocols Covid.La pandèmia també va comportar unade PortAventura l'any passat, situant-la en les 1.361 persones. En relació al personal eventual,. Fonts de l'empresa han apuntat que actualment "pràcticament tota la plantilla s'ha incorporat". Tot plegat l'any en què PortAventura complia 25 anys d'història, un aniversari que tampoc s'ha pogut celebrar amb normalitat.

