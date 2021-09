L'ampliació de la xarxa de calor i fred de Barcelona dotarà d'energia verda 100 nous edificis del Fòrum i el 22@

L'empresapreveu construir abans del 2025 una tercera planta de producció d'energia de la xarxa de calor i fred de Barcelona. Així ho ha explicat aquest dijous al matí el regidor d’Emergència climàtica i transició ecològica de l'Ajuntament de Barcelona,, i el director general de l’empresa Districlima,El projecte deconnectarà amb més de 100 edificis delelLa construcció de laestà pensada per instal·larde producció de fred. Aquesta s'ubicarà soterrada al barri del. Puyal ha indicat que la instal·lació comportarà "la mínima interferència en l'entorn i no generarà cap mena d'emissions". El pla es desenvoluparà en, la primera preveu iniciar les obres a finals del 2022 i fixa la data de finalització en l'estiu del 2024.La inversió de 43,6 milions d'euros és totalment privada, i se'n responsabilitza l'empresa Instriclima, la qual destaca que: la reducció de la factura energètica, dels sorolls i les vibracions de les màquines, l'optimització de l'espai i evitar riscos sanitaris i de manteniment. També preveud'efecte hivernacle que s'han estalviat fins ara."Un model madur i d'èxit per la ciutat de Barcelona. Aquesta tercera fase demostra que el projecte té molt recorregut", ha defensat el regidor Badia, qui ha xifrat enels diners estalviats en el rebut d'electricitat de l'Ajuntament amb la posada en marxa dels projectes "Barcelona energia", d'energia fotovoltaica i les xarxes de calor i fred des del 2018. El regidor ha celebrat la col·laboraciófeta fins ara en aquest tipus de projectes: "Ha de ser una aliança compartida fer front a la reducció de gasos d'efecte hivernacle i l'emergència climàtica", ha dit.Actualment, Barcelona compta amb una xarxa de calor i fred amb una extensió dei 4 tubs, dos de calor i dos de fred, la qual abasta almenys, que en superfície total equival a. La inversió feta fins ara és de 71 milions d'euros i ha evitat l'emissió "molt important" de gasos d'efecte hivernacle, segons ha explicat Badia.El pla de les xarxes de calor i fred s’emmarca en els compromisos de laque fixa la reducció dels gasos d’efecte hivernacle per a l’any 2030 en un 50%. A Barcelona, es va començar a treballar en aquest model a principis dels. Un fet, que segons Xavier Puyal, "ha permès millorar l'eficiència energètica dels edificis i de la ciutat". "Aquella decisió inicial ha fet que avui, la ciutat tingui una infraestructura local de primer nivell per contribuir en la lluita contra l'emergència climàtica. Tenim la xarxa de calor i fred més gran del sud d'", ha dit.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor