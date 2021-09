«Harry Potter»: HBO prepara una nova sèrie amb Severus Snape com a protagonista

Altres notícies de sèries i cinema que et poden interessar

El món fantàstic i màgic que va crearté unes possibilitats immenses. Després de les vuit pel·lícules principals sobre la vida deara per ara hi ha sobre la taula la trilogia d'i on trobar-los que protagonitzae. L'univers del Harry només ha explorat les possibilitats que li ofereix el cinema, però els rumors i les confirmacions sobre el seu salt a la televisió cada vegada són més sòlides.Segons el portal especialitzat, la plataforma HBO Max -que arribarà a Catalunya el pròxim 26 d'octubre- està treballant en la producció d'una nova sèrie que tindrà com a protagonista un dels personatges més coneguts i estimats de l'univers fantàstic:. Ara per ara no hi ha cap més informació al respecte, tot i que les fonts citades pel mitjà són, asseguren,de diverses produccions per part d'HBO abans de la seva estrena, que es van acabar materialitzant.Un dels principals esculls d'aquesta suposada nova sèrie sobre Severus Snape és en quina línia temporal se situarà la història.El professor de Pocions, enemistat des de temps immemorials amb el pare del Harry i enamorat de la seva mare, és una de les peces cabdals en la història de Harry Potter al llarg dels set llibres i les vuit pel·lícules. El gener d'aquest any, davant les informacions publicades sobre una imminent sèrie sobre Harry Poter , la Warner Brothers va sortir al pas de les publicacions i ho va negar tot. Feia referència a l'article publicat al The Hollywood Reporter que assegurava que la producció d'una sèrie live-action sobre el món de Hogwarts es trobava en fase prematura i en contacte amb guionistes.

