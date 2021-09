L'emotiu discurs de Simone Biles al Senat dels EUA: «El sistema va permetre els abusos sexuals de Nassar»

Les declaracions de les gimnastes

que va permetre i va perpetuar els seus abusos. Si es permet que un depredador faci mal als nens, les conseqüències seran ràpides i severes. Ja n'hi ha prou". Són les contundents paraules de la gimnasta olímpica, una icona mundial de l'esport, en el judici contra Larry Nassar, el metge del USA Team Gymnastics que va abusar sexualment d'ella i d'altres companyes. Biles, que ha estat acompanyada de les també gimnastes,ha fet un emotiu discurs per exposar tots els abusos, greuges i problemes que va arrossegar durant anys.Les quatre estrelles de la gimnàstica dels Estats Units han denunciat aquest dimecres davant el Comitè Judicial del Senat a l'FBI per fer "els ulls grossos" davant els abusos sexuals que van patir per part de l'antic metge de l'equip olímpic, Larry Nassar."Han permès que un abusador de menors quedés lliure durant més d'un any i aquesta inacció permetre directament que continuessin els seus abusos (de Nassar).si els nostres propis agents de l'FBI s'encarreguen d'enterrar els informes en un calaix?", ha carregat Biles.Totes elles van patir abusos sexuals per part de Nassar, a qui se l'acusa d'haver abusat de més de 250 dones i nenes mentre exercia la medicina. L'escàndol va esclatar el 2015 després d'una investigació del diarii dos anys després va ser condemnat a 60 anys de presó per delictes d'assalt, agressió sexual, pornografia infantil, i manipulació de proves, entre d'altres.Maroney, or i plata a Londres 2012, ha estat molt gràfica en la seva intervenció i ha relatat comerquè això "li facilitava" a ell la seva feina. "En qüestió de minuts, va ficar els seus dits en la meva vagina". En una altra ocasió, li va donar una pastilla per dormir i quan va despertar se'l va trobar "completament nu" a sobre d'ella, abusant-la "durant hores"."L'FBI no només no va denunciar el meu abús, sinó que quan finalment ho van documentar 17 mesos després, van fer afirmacions completament falses sobre el que vaig dir.a un abusador en sèrie a protegir-me, no només a mi, sinó a altres nens", ha explicat."El Departament de Justícia es va negar a processar aquestes persones. Per què? És el seu treball fer-los responsables.perquè van abusar de nosaltres i mereixem justícia", ha reclamat.Igual que Maroney,quan van aconseguir recaptar forces per denunciar i la van obligar a acceptar els acords de culpabilitat que va presentar la defensa de Nassar. Tot això, explica, li va fer creure "que no valia la pena seguir endavant".

