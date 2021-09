Aragonès diu al «New York Times» que vol explorar una llei per legalitzar un referèndum

El president de la Generalitat,, ha assegurat en una conversa amb el diari The New York Times que vol explorar la possibilitat de crear una normativa a Espanya que permeti legalitzar la celebració d'un referèndum d'independència. "L'important és que hi ha voluntat política" per assolir un acord, ha dit Aragonès al diari nord-americà després de la celebració de la taula de diàleg El republicà és descrit pel rotatiu com un "polític independentista moderat que ha assumit el càrrec prometent diàleg, i ha fet front a l'escepticisme dels partits catalans de línia dura". Segons el corresponsal del diari, laés "l'intent més significatiu" fins ara d'assolir un acord entre Catalunya i Espanya.The New York Times assegura que Aragonès "encara vol la independència, però va prometre desescalar el conflicte amb Espanya a través de diàleg". Segons explica el diari, el president va explicar que la seva posició es redueix a dos objectius principals: unageneral i la celebració d'que seria negociat amb el govern espanyol."Aragonès va dir que vol explorar la possibilitat de crear legislació a Espanya que permetria legalitzar la votació", assegura el diari nord-americà, que també recorda que, segons el president, només una amnistia podria ajudar a girar pàgina en el conflicte.

