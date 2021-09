El 28% dels concursos de creditors presentats a l'estat han estat a Catalunya

La batalla per la reforma de la Llei Concursal

Del total depresentats entre gener i agost del 2021 a l'estat espanyol,. Entre Catalunya, Madrid i el País Valencià sumen més del 50% del total de concursos presentats a Espanya. Són dades exposades aquest dimecres peli Fepime, que han presentat aquest dimecres l'edició en català de, elaborada pel Registre d'Economistes Forenses (REFOR).Mentre que els concursos de creditors presentats a Catalunya entre l'agost del 2020 i l'agost del 2021, la xifra es redueix fins al 56,21% si la comparativa es fa entre l'agost del 2019 i l'agost del 2021. Les xifres les ha donat l'autora de la guia,, que ha destacat que dels concursos declarats al conjunt de l'estat fins al segon trimestre d'aquest any, el 57% són concursos de persones físiques i en la seva majoria sense activitat empresarial. Pitarque ha subratllat quedeclarats a nivell estatal, sent el territori amb un major número de concursos de persones físiques.Tant Pitarque com, han advertit del risc que quan conclogui la moratòria concursal es pot produir un increment enorme de processos concursals. El govern espanyol va establir unade moltes empreses. La moratòria suspèn l'obligació de sol·licitar la declaració del concurs de creditors.L'estudi té com a objectiu traslladar a les empreses, especialment a les, una idea pràctica del sistema concursal a Espanya.per donar a conèixer a empresaris, assessors i consultors els mecanismes per aplicar en aquests moments d'incertesa empresarial arran de la. Pitarque ha destacat que la guia inclou totes les fases del procediment concursal i dona consells útils per, optant per solucions preconcursals com refinançaments o reestructuracions.En aquests moments es troba en tramitació l'avantprojecte de. Pitarque ha explicat els principals instruments previstos en el text per intentar salvar empreses en dificultats. Els representants del Col·legi d'Economistes i de Foment han defensat la necessitat d'introduir mesures que facin més atractives per a les empreses les, com limitar els privilegis que mantenen els crèdits públics (Hisenda i Seguretat Social) o facilitar la venda d'unitats productives per mantenir el teixit empresarial. També han proposat un sistema d'alertes primerenques i de detecció prematura de la insolvència.A més de l'autora, hi han estat presents, presidenta de la Comissió de Finançament Empresarial i de Segona Oportunitat de Foment;, president del Consell General d'Economistes; Xavier Subirats, vicedegà del Col·legi d’Economistes, i María Helena de Felipe, presidenta de la Federació d'Empresaris de la Petita i Mitjana Empresa de Catalunya (Fepime).

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor