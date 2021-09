La portaveu i vicepresidenta de, ha assegurat que la reunió de la taula de diàleg "va ser encara més pobra" que la de fa 19 mesos, el febrer del 2020. En una entrevista al programa Cafè d'Idees de Ràdio 4, Artadi ha lamentat els pocs avenços a la trobada i ha remarcat que estan "més enrere que fa dos anys". A més, ha assegurat que a la negociaciói només s'hi va representar ERC, després del "veto" als membres de Junt s -- que no fossin de Govern.En ser preguntada per si el president de la Generalitat,, no hi representava tots els catalans, Artadi ha insistit que formava part de la delegació d'ERC i per tant hi era com a representant dels republicans. Segons Artadi, la reunió d'aquest dimecres ha implicat pocs avenços respecte a l'anterior, el febrer de l'any passat. De fet, ha assegurat que s'està "més enrere que fa dos anys"., ha dit, i ha argumentat que la trobada va ser "encara més pobra" que la de fa 19 mesos. La portaveu ha apuntat que això deixa l'instrumentLa portaveu, que s'ha mostratamb la primera reunió de la taula, ha dit que en aquella ocasió "es va fer una foto, dos monòlegs creuats, un comunicat conjunt i es va pactar una metodologia que es va incomplir l'endemà". En aquesta darrera reunió, ha remarcat que no s'hi ha pactat ni un comunicat ni la metodologia, i ha apuntat que tampoc hi havia "la representació majoritària" de l'independentisme. "Si allò va ser pobre,, que ja era difícil", ha subratllat.En relació al suposat veto a Junts, Artadi ha mostrat "perplexitat" perquè s'exclogui polítics en la resolució d'un conflicte polític. Ha dit queperò ha puntualitzat que li costa de creure que vingui d'Aragonès perquè es reuneix de manera recurrent amb Sànchez en la coordinació entre partits i té bona relació amb Turull. Amb tot, ha remarcat que des de Junts no es va fer mai cap pacte per enviar-hi només gent de Govern i ha dit que precisamentper demostrar "la seriositat" amb què afrontaven la taula.La portaveu de Junts ha dit que de moment no tenen cap informació del que es va tractar a la taula i espera que Aragonès els en faci retorn durant el dia. De totes maneres, ha remarcat que cal fer "una reflexió profunda" sobre l'instrument i ha insistit que ha quedat "molt tocat" després de veure que no hi havia avenços i amb l'absència de Junts.Així, Artadi considera que la gestió de la taula "és millorable". La portaveu ha recordat que en la primera reunió a priori es va reunir els partits i entitats per debatre i també ha dit que en aquell moment un equip format per persones d'ERC i Junts és qui va preparar la reunió amb Moncloa, mentre que. Segons ha dit, això ha fet que no tinguessin tota la informació. De totes maneres, no creu que hi acabi havent una crisi de Govern.

