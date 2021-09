Aragonès cita Puigneró per retre comptes de la taula després del xoc amb Junts

El president de la Generalitat,, ha citat al Palau de la Generalitat el seu vicepresident,, per retre comptes i informar-lo de tot el que es va parlar ahir a la taula de diàleg amb el president espanyol Pedro Sánchez. En una entrevista a El Món a Rac1,de la seva delegació per a la trobada bilateral. "Sabien que jo no estaria d'acord amb els noms de Junts, i després em trobo una comunicació pública al respecte. Com a president no puc acceptar que la proposta es faci pública per intentar forçar", ha reblat.El president de la Generalitat ha assegurat que. Insisteix en el fet que cal deixar enrere "les batalles partidistes" i recorda quines van ser les circumstàncies de l'anterior trobada amb el govern espanyol.Ahir mateix, Aragonès treia ferro als terminis i va assegurar que des del Govern es prioritza "construir confiances" en la negociació amb l'Estat. En la seva compareixença des del Palau de la Generalitat, feta a posteriori del president espanyol, va destacar que en la trobada amb Sánchez s'ha reiterat en "reconeixement institucional mutu", i que cal una "solució política i democràtica" basada en el diàleg i la negociació que haurà de ser "refrendada per la ciutadania".Aquestes són les frases més destacades de l'entrevista del president Pere Aragonès a RAC1:"El tema fonamental de la taula de diàleg amb el president Sánchez era reactivar la mesa. No era per parlar de competències ni de concessions. El tema d'ahir era el conflicte polític i el procés de negociació"."Què pensaríem si el govern d'Espanya ens porta representants del PSOE i no ministres? Diríem que és falta de respecte", ha reblat. Ell mateix explica: "Sabien que jo no estaria d'acord amb els noms de Junts, i després em trobo una comunicació pública al respecte. Com a president no puc acceptar que la proposta es faci pública per intentar forçar"."He citat aquest matí els membres de Junts del Govern per informar i relatar tots els detalls de la trobada d'ahir amb Sánchez". Aragonès es va trucar ahir amb Junqueras després de la trobada bilateral."No és una qüestió de dates fixes, sinó una qüestió de feina a fer". A més, preguntat sobre els presos polítics a qui se'ls va atorgar l'indult, el president de la Generalitat ha recordat que "els presos han pogut tornar amb les seves famílies, però això no és una llibertat completa"."No es tracta de posar-nos dates fixes. No només en la negociació, sinó en qüestions com ens va passar al passat", ha explicat el president. Aragonès ha insistit en la creació de confiances entre els equips negociadors i els dos executius."Vam entrar en el marc general del conflicte. Més endavant arribaran les qüestions concretes. La fi de la repressió suposa el retorn dels exiliats"."Podem treballar en un procés de negociació que serà molt difícil i requereix molt de temps. Representem una majoria de la ciutadania que defensa l'amnistia i l'autodeterminació i ells la rebutgen. La negociació té sentit perquè les nostres posicions estan molt allunyades"Preguntat si revelaria algun dels temes concrets dels quals es van parlar, ha dit: "Una part d'aquestes converses han de seguir en la discreció"."En aquestes negociacions perdrà el primer que s'aixequi de la taula"."No perilla el Govern de la Generalitat. Confio en tots els consellers i tots els membres".

