El govern espanyol i els sindicats pacten augmentar el salari mínim 15 euros

Els salaris més baixos augmentaran 15 euros al mes. El govern espanyol i els sindicats CCOO i UGT ultimen un acord per incrementar en aquesta quantitat el(SMI), fins als 965 euros en catorze pagues. La millora salarial encara no està tancada, segons els sindicats, i arriba sense acord amb la patronal CEOE, que considera que l'escenari actual de sortida de la crisi encara no permet augmentar sous.La pujada que s'ultima s'aplicarà ja a les nòmines del mes d'octubre, però tindrà efectes retroactius des de l'1 de setembre, segons han pactat les centrals sindicals amb els representants del ministeri de Treball.L'acord que perfilen el ministeri que dirigeix la vicepresidenta segona,, i els sindicats planteja un increment de l'SMI fins als 1.000 euros des de l'1 de gener del 2022, i fins als 1.060 euros l'1 de gener del 2023. L'augment pactat per a aquest any se situa a mig camí entre els 12 euros que proposava l'executiu espanyol i els 19 que plantejaven els sindicats.L'increment del salari mínim arribarà després de mesos de pols entre Treball i Economia. El ministeri que liderava defensar que aquest any es congelés a 950 euros per la incertesa de l'evolució de l'economia per la pandèmia. A l'agost, la ministra d'Economia va canviar de posició i va acceptar un increment des d'aquest any, però sempre que no fos retroactiu des del gener.L'anterior augment de l'SMI, fins als, es va acordar el gener del 2020, llavors amb un acord entre els sindicats, la patronal i el govern espanyol. Ara la CEOE s'ha despenjat de l'acord i defensa que cal esperar al 2022 per incrementar la quantia que perceben els treballadors amb els sous més baixos.

