​Arrenca un Mercat de Música Viva de Vic presencial després d'un any atípic per la pandèmia

El concert d'inauguració de la 33a edició del Mercat de Música Viva de Vic amb del duet balear Jansky. Foto: ACN.

Prioritat a les estrenes

Després d'una edició totalment atípica com la de l'any passat, el 33è MMVV ) ha arrencat aquest dimecres recuperant la presencialitat i amb el repte de dinamitzar un sector fortament tocat per la pandèmia. El duet, format per la poetai l'ambientòleg, han inaugurat el certamen amb una proposta que ha combinat, i que ha estat creada a partir d'una llibreria sonora amb 200 gravacions fetes entre la fauna de les balears –especialment insectes-.Es tracta d'un projecte que va guanyar el premi al millor so d'estudi del Museum of Sound i The New BBC Radiohonic Workshop. El MMVV s'allargarà fins dissabte amb una seixantena dei més de 600 professionals acreditats.L'últim any ha estat complicat per a lai, per això, aquest cop, el Mercat de Música Viva de Vic té més present que mai els seus objectius: impulsar el sector, recuperar l'activitat i incentivar la contractació.Considerat estratègic pel Departament de Cultura, enguany elpren un paper rellevant com a espai de trobada i eix cohesionador de la indústria musical a Catalunya. Per tot plegat, el certamen rebrà més de 600 professionals, un aforament limitat per tal de garantir els protocols Covid.L'activitat professional se centra en dos pilars: l'd'espectacles en directe i les activitats professionals pròpiament, des de pitchings (presentacions de 3 minuts) en format híbrid (físic i en línia);en forma de conferències i reunions sectorials i presentacions de projectes, fins a speed meetings (reunions ràpides).També hi haurà una finestra en línia perquè les persones que no puguin assistir al Mercat de manera presencial puguin viure'l. Els concerts de laaixí com algunes sessions, i altres activitats, es podran seguir en línia.En els quatre dies que dura el certamen, Vic acollirà una seixantena dea set escenaris de la ciutat (el Teatre, l'Auditori de l'Atlàntida, la Carpa de l'Atlàntida, l'exterior de la Jazz Cava, la plaça dels Màrtirs, l'escenari Goufone, i el nou escenari DAMM, ubicat a la zona esportiva de Vic). La programació proposa artistes de renom, emergents, d'arreu i per a tots els públics.Més d'una vintena d'artistes estrenaran els seus projectes en aquesta edició. És el cas de la menorquina, que presenta el seu darrer treball, produït per; o El Petit de Cal Eril, que aquest dimecres ha estrenat el seu últim disc , entre d'altres.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor