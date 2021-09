Només el 14% dels alumnes de secundària i el 35% dels de primària parlen català al pati

D'acord amb País d'acollida i Patriotisme

Per Eire el 16 de setembre de 2021 a les 11:16 1 1 Però com que jo no puc canviar la llei d'immigració faig l'únic que puc fer: parlar sempre en català a tothom (castellans, xarnegos, panchitos i moros). M'entenen? Bé. No m'entenen? Dos pedres. I sabeu què? Hi ha nois i noies magribins que parlen català millor que molts quinquis de l'Hospitalet. I això ensenyo als meus fills, que parlin sempre en català. Potser no ens en sortirem, però si nosaltres no ho fem no esperem que els estrangers ens ho solucionin.

hmm

Per Tomppa el 16 de setembre de 2021 a les 11:11 2 1 El català va morir el dia quan els catalans van decidir renunciar a parlar en català amb la gent que van venir a viure a Catalunya ... els catalans han matat el català, ara majoria de catalans creuen que són intel·lectual quan renuncient a parlar en català amb la gent que viu i treballa a Catalunya ...

Els mestres no estan a l'alçada

Per Víctor el 16 de setembre de 2021 a les 11:08 1 1 Per desgràcia és el que jo veig a l'escola dels meus fills, suposadament "catalana": a la primera de canvi els mestres canvien al castellà amb els alumnes i els pares dels alumnes. I una altra: els fills d'uns amics nostres (pare català, mare castellana), nascuts aquí, escolaritzats aquí, no saben parlar en català. No és que no vulguin parlar-lo (aquest és el cas de la seva mare), és que no en saben, però en canvi van superant cursos sense problemes. Com es menja això?

RAE

Per Diccionario Español-Catalán, Catalán-Español el 16 de setembre de 2021 a les 10:40 1 1 Seguid intentando hacer que el catalán sea obligatorio (y por lo tanto rechazado) por los jóvenes y ya veréis que bien,... Los que lo hayamos aprendido obligados, no lo utilizaremos nunca en espacios voluntarios. Seguid haciendo que sea una lengua antipática y sólo lo hablareis los hiperventilados; será la lengua de los "indepes" frustrados, que os negaréis a cambiar de lengua, montareis "pollos" cuando alguien os hable en español y así, cada vez irá a menos; pero tranquilos, cuando de verdad queráis comunicaros para algo importante, el español os seguirá sirviendo para entenderos con el resto del españoles y con una buena parte de los habitantes de este planeta.