David Muñoz, escollit el millor cuiner del món

ha estat considerat el número 1 del món segons els premis Best Chef, que s'han atorgat aquest dimarts. Els guardons s'han repartit en una gala en directe que ha tingut lloc a Amsterdam.El xefdel restaurant d'Estocolm Frantzén, ha repetit en la segona posició i s'ha endut el premi al millor xef votat pels xefs. El top tres l'ha completat el basc, del restaurant Mugaritz de Sant Sebastià. L'any passat havia aconseguit la posició número 45. El premis The Best Chef també han guardonatamb el premi The Best Chef Science per la recerca, les tècniques experimentals i la transformació.Muñoz ha considerat que rebre aquest guardó atorga "un orgull i una responsabilitat increïbles", i ha afirmat que The Best Chef Award és "una de les publicacions més prestigioses al món avui". També ha indicat que rebre un premi d'aquest tipus és "un somni fet realitat" que reconeix "molts anys de creativitat, dedicació, passió i feina dura".

