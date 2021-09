El Parlament Europeu demana investigar els vincles de Puigdemont amb Rússia

Elha aprovat una esmena dels socialistes europeus que demana investigar els contactes de l'entorn de l'expresidentamb. L'esmena, presentada per dos eurodiputats socialistes, el polonèsi el croat, s'ha aprovat amb 462 vots a favor, 113 en contra i 95 abstencions.El text apunta que els "estrets i regulars entre, inclosos membres del servei de seguretat" i l'entorn de Puigdemont requereixen "una". "Això podria resultar ser un altre exemple d'ingerència russa en els estats membre i dels constants intents ded'explotar qualsevol afer que pugui promoure la desestabilització interna de la Unió", apunta el text. L'esmena s'ha presentat a un informe sobre lesAquesta esmena es presenta després d'una investigació publicada fa dues setmanes al The New York Times en què s'apuntava a un vincle dede la Generalitat, entre els quals hi havia, amb membres diplomàtics de les institucions russes.

