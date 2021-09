Quan a Solsona treien el dimoni a la catedral

Foto: (Arxiu) Ramon Estany

Escrits del bisbe de Solsona al Full Diocesà contra les teràpies esotèriques

Novell crea un servei d'exorcisme al Bisbat

Recesos i cursos sobre el dimoni

L'1 de febrer del 2015, la societat solsonina es va trasbalsar davant una missa vespertina de diumenge de la diòcesi de Solsona, a la catedral, que va tenir un caràcter molt "especial". A partir de la descripció dels fets que va publicar el, i de testimonis presents a la cerimònia, en fem el següent relat:La cerimònia portava per nom "Missa d'alliberament i guarició a la Catedral" i estava presidida pel capellà canadenc, un religiós famós per tenir el do de "treure el maligne" del cos de les persones que estaven suposadament posseïdes i procedir a la seva "curació".La missa fou concelebrada peri comptà amb l'assistència del mateix bisbe. La catedral es va omplir malgrat que no es va fer publicitat i només es va comunicar per correu electrònic a un grup reduït de persones, com també es va fer saber en dues celebracions poc concorregudes.En el butlletí es relata de manera resumida el ritu d'aquesta missa, que va desenvolupar-se com està establert. Hi va haver, només, la inclusió de dos moments d'oració: un d'alliberament de la influència o servitud del "maligne" després de l'homilia i un altre de guarició física després de la comunió. Tal com ha explicat aun dels capellans assistents a la cerimònia i que no ha volgut que sortís el seu nom, no es pot parlar pròpiament d'un, ja que aquest es realitza en privat i de forma individual. La celebració d'aquell dia va ser una missa a la qual, al final, extraordinàriament, s'hi van afegír dues benediccions especials.Explica el butlletí que l'interior fou realitzada, un per un, pels preveres concelebrants i pel bisbe Xavier Novell, als centenars de fidels que s'aproparen a demanar-la.Aquest moment va provocar un fort impacte a tots els assistents, tant per la manera com el sacerdot canadenc invitava els presents a reconèixer la necessitat de ser alliberats, com pel nombre de persones que va aixecar-se i apropar-se per demanar aquesta oració, així com, també, per algunsque inevitablement van fer pensar en "possibles manifestacions diabòliques", apunta el butlletí. Els testimonis presents expliquen que van veure gent desmaiada i es van sentir alguns crits.Lava tenir lloc col·lectivament. El qui presidia l'eucaristia, evocant la presència interior de Crist per a la comunió eucarística, va convidar tots els malalts a autoimposar-se les mans sobre la part del cos malalta i a tots els preveres a estendre les mans sobre el poble reunit pregant per la seva guarició. De nou, fou molt impactant la invitació a posar-se dempeus enmig de l'assemblea adreçada als malalts, que experimentaren signes externs de la seva "guarició".La nota del butlletí conclou que aquesta "peculiar" celebració va tenir com a resultat diversos "alliberaments del maligne" i algunes guaricions.Sens dubte, el que es va viure aquella tarda a la catedral de Solsona va haver d'impactar en el jove prelat solsoní, que va iniciar a partir d'aquell moment una croada personal contra el "maligne".Aquell mateix any, pocs mesos després, el bisbe de Solsona va advertir en lad'un perill. En paraules seves, "en aquests darrers temps la realitat m'ha fet obrir els ulls", referent a les accions o pràctiques "que obren la porta de la nostra ànima a l'acció del Maligne".Novell feia referència a les pràctiques ocultes, "cada vegada més populars", com les pràctiques esotèriques que proliferen tant en centres de benestar i alimentació com en escoles, hospitals, sociosanitaris i geriàtrics "sota la capa de teràpies útils per a la relaxació i la millora de l'estat físic i interior". Xavier Novell esmentava també l'auge de les bruixes, vidents i tiradors de cartes que "irrompen en les festes populars de les nostres viles i ciutats, i, sobretot, a les graelles televisives nocturnes, com si fossin innòcues, simpàtiques, diferents i divertides".Xavier Novell recordava que és una persona poc amiga de fantasies i meravelles i que no té cap mania contra el folklore popular decorat de dimonis i de foc, i que no feia aquest advertiment per espantar la gent ni "per tornar a temps passats", si no per estendre la mà a aquelles persones que han fet ús d'aquestes pràctiques i ara demanen ser "alliberades" del qui està destruint-los la vida i la salut.Ja el mes de novembre d'aquell mateix 2015, es va instituir eli que recauria personalment en el mateix bisbe Xavier Novell. La instauració d'aquest servei es va justificar perquè el "treball d’evangelització que s’està duent a terme a les parròquies de la diòcesi fa que retornin a la vida de l’Església fidels batejats allunyats durant molt de temps, i que alguns d’aquests fidels presenten ferides espirituals profundes que condicionen el progrés de la seva reiniciació cristiana i necessiten una atenció pastoral que les normes del dret reserva al bisbe diocesà, processos que inclouen escrutinis i exorcismes".En el decret de creació d'aquest servei, s'establia que estava presidit pel bisbe diocesà i en formarien part els sacerdots i laics oportunament nomenats. Els sacerdots rebrian la llicència prevista. Segons van explicar a, era el mateix bisbe qui atenia les persones que creien estar posseïdes pel dimoni, i si era necessari, el prelat podia estar ajudat per algun capellà o laic preparat per aquestes qüestions. El bisbat, però, no ha precisat si es fan exorcismes o se n'han fet.Així mateix, en anys posteriors, va posar en marxa unsdedicats a la guarició i a l'alliberament espiritual. Es tractava d'uns cursos adreçats a tota persona interessada en l'aprofundiment teòric i pràctic sobre lai sobre l'alliberament de l'acció del maligne, així com també adreçada als agents de pastoral que estan acompanyant en algun procés d'evangelització i a les persones que pateixen algun trastorn en el cos o en l'esperit, segons explicava el futlletó informatiu.La inscripció a aquest recesos, que incloïa allotjament al seminari, pensió completa i materials, oscil·lava entre els 60 euros i els 100 euros. El mateix bisbe de Solsona va adreçar una carta a mossens, delegats, treballadors apostòlics i religiosos informant d'aquest recés. Segons Novell, es tractava d'unfet per un equip de capellans i laics de la diòcesi inspirats en els que feia el canadencSegons el bisbe de Solsona, "L'evangelització està portant a les nostres comunitats moltes-pecat, ocultisme, ferides profundes, històries familiars, etc...- que condiciona fortament el seu camí de fe". Novell recalcava que "sou conscients i sabeu que l'Església, seguint el manament de Jesús, té una resposta de guarició i alliberament per aquestes situacions. Aquest recés permet comprendre aquestes situacions i accedir a l'acció guaridora i alliberadora del Senyor per mitjà de l'Església".Advertia, així mateix, que "aquest recés té un contingut sobre el misteri i l'acció del Maligne avui molt desconeguda i que pot resultar xocant. Alhora, també, el contingut d'aquest recés, sense una formació cristiana bàsica, pot esbiaixar la comprensió ordenada i gradual dels".

