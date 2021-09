Els Mossos impedeixen una manifestació de la CUP a Sant Jaume

Elshan impedit aquesta tarda una manifestació de lai altres organitzacions de l'a la plaça, on aquest dimecres s'hi ha celebrat la reunió entrei de les delegacions dels dos governs a la taula de diàleg. Desenes de persones que volien accedir a la plaça s'han trobat amb un ampli dispositiu policial que els ha impedit l'accés. La CUP ha denunciat a través de Twitter que sí que s'ha deixat entrar representants de Ciutadans.La convocatòria , que ha aglutinat una cinquantena de persones, ha estat impulsada per l'Esquerra Independentista, que inclou la CUP, i elsamb el lema "La lluita és l'únic camí! Ni pactes ni renúncies!" i "l'Estat és el terrorista", aquest segon en referència al processament de l'Audiència Nacional de 13 activistes per terrorisme. El clam ha estat per exigir al Govern que avanci cap a laper la via unilateral i deixar de participar de la "reforma" de l'Estat.L'independentisme discrepa sobre la utilitat de la. Junts no hi confia i, de fet, n'ha quedat a apartat, per ara, malgrat formar part del Govern. La CUP tampoc creu que pugui servir per resoldre el conflicte entre Catalunya i l'Estat, però va accedir a donar-li dos anys de marge en l'acord d'investidura signat amb ERC.El pacte inclou que un cop finalitzat aquest període i si no hi ha hagut cap resultat, s'ha de produir un "" contra l'Estat que els anticapitalistes dibuixen en forma de referèndum unilateral mentre que els republicans advoquen per la via del referèndum pactat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor