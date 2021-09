Busquen una nena de sis anys desapareguda a Caldes de Montbui

Laha publicat a les xarxes socials una petició per localitzar unade sis anys que fa setze dies que està. Es diu Camila Rebecca Quezada Sldorkevich i va ser vista per últim cop a Caldes de Montbui (Vallès Oriental) el 31 d'agost.La menor fa 1,16 metres, pesa uns 24 quilos i té els ulls marrons i el cabell negre, llarg i allisat. Si algú l'ha vist o té qualsevol mena d'informació sobre on pot estar, el cos policial demana que es contacti la Guàrdia Civil (062),(112) o de la policia espanyola (091).Per facilitar informació que ajudi a localitzar la nena desapareguda també es pot contactar amb l', que ha habilitat aquests dos telèfons 24 hores: 649 952 957 i 642 650 775.​​

