Andorra aplicarà un impost turístic durant el 2022

. Aquest impost és més conegut com a taxa turística. Així ho ha anunciat el cap del govern andorrà, Xavier Espot, durant la seva intervenció inicial del Debat d'Orientació Política que ha començat aquest dimecres.Espot ha afirmat que la taxa turística serà un impost finalista,que contribueixin a millorar la qualitat dels serveis turístics, desestacionalitzar l'afluència de visitants, diversificar l'oferta del país i maximitzar l'experiència positiva dels clients".Així, una part del que es recapti per aquest concepte s'invertirà en el finançament d'un edifici multifuncional, que "serveixi per posicionar Andorra com una destinació de congressos, esdeveniments i espectacles".que s'integren en la reforma fiscal en què treballa l'executiu, que també preveu la reforma del marc impositiu directe.L'altre nou impost és la taxa verda sobre els hidrocarburs, que també té caràcter finalista i la recaptació de com s'invertirà en millores a la xarxa de transport públic i el foment d'una mobilitat sostenible.recaptar més diners", ha manifestat Espot després d'exposar l'esforç que ha fet per reduir l'impacte de la crisi causada per l'emergència sanitària de la covid-19.El cap de govern ha reiterat que l'Estat ha pogutperquè havia estalviat abans i es tenia un nivell d'endeutament moderat, del. D'aquesta manera, i apel·lant a la mateixa autoresponsabilitat a la qual s'ha recorregut al llarg de l'emergència sanitària, Espot ha defensat que cal tornar a l'equilibri pressupostari "tan aviat com sigui possible". Per incrementar la capacitat recaptatòria, a part dels dos impostos finalistes, l'executiu entrarà pròximament a tràmit parlamentari una reforma de la imposició directa.

