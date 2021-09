L'esquerra independentista i els CDR convoquen protestes aquesta tarda a la plaça Sant Jaume

(1/2) L'esquerra independentista convoca una concentració avui, coincidint amb la reunió de la taula de diàleg; 1️⃣ per denunciar que aquesta taula és via morta i 2️⃣ per rebutjar la repressió continuada de l'Estat. pic.twitter.com/goTaUs3Dx2 — CUP Països Catalans (@cupnacional) September 15, 2021

L'Estat és el terrorista 💣💣

23-S Totes som CDR ✊

📆 Dimecres 15/9

🕗 20h

📍Pl. Sant Jaume pic.twitter.com/YQdaaHGZLP — CDR_Barcelonès #RevoltaPopular 🔥 (@CDR_Barcelones) September 15, 2021

Sota el lema "La lluita és l'únic camí! Ni pactes ni renúncies!" i "l'Estat és el terrorista", l'i elshan convocat protestes per aquesta tarda a laSant Jaume de Barcelona, davant el, el punt de trobada de la taula de diàleg entre Generalitat-Estat que es troba reunida des de les tres de la tarda d'aquest dimecres. L'encapçala el president del Govern,i el president espanyol,L'esquerra independentista, que agrupa la, es mobilitzaràper denunciar que la taula "és via morta" i rebutjar "la repressió continuada de l'Estat". Els anticapitalistes consideren que "la indefinició i la falta d'horitzó" de l'executiu català i "la negativa" de la part espanyola d'abordar l'amnistia i l'autodeterminació, invaliden l'espai. "Es constata el fracàs abans de començar", denuncien.Els CDR, en canvi, convoquentambé davant del, contra la decisió de l'de processar per terrorisme els CDR de l'i la petició de la Fiscalia de reobrir el cas de l'activista independentista i membre dels CDRL'entorn de la plaça sant Jaume està blindat per un grandels Mossos d'Esquadra des de primera hora del matí. Un gran nombre d'efectius de lai l'acordonen tots els accessos del, on s'està desenvolupant la reunió entre l'Estat i la Generalitat. Des de les tres de la tarda, hora d'inici de la trobada, no es pot accedir sense acreditació a la zona. Durant el matí, agents dels Mossos d'Esquadra també han comprovat el clavegueram de la plaça.

