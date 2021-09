«La segona estrella», d'Albert Plans

Títol: La segona estrella

Autor: Albert Plans

Editorial: Més Llibres

Pàgines: 200

ISBN: 9788417353322

Any de publicació: setembre 2021

Gènere: novel·la

La Sara es desperta a la barraca d'un indigent, no recorda res i no trigarà a adonar-se que algú l'empaita per assassinar-la. Busca alguna pista que l'ajudi a entendre qui és, què li ha passat i per què té un poder que la fa temible. No sap que en Juli, un periodista en crisi capaç d'agafar-se a qualsevol història roent, ha estat testimoni d'aquest poder. Amb la seva ajuda i la de l'Enric, un jove enamorat d'ella, la Sara emprèn un viatge a través d'un territori devastat pels estralls del canvi climàtic.és la primera novel·la del reconegut guionistaUna road novel trepidant amb intriga, tensió i un toc d'humor.