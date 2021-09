Detinguda per narcotràfic una brigada policial antidroga a Mèrida

La Policia i la Guàrdia Civil ha detingut almenys una vintena de persones, entre els quals agents dels dos cossos policials, en el marc d'una. Els investigadors han detingut el grup complet d'estupefaents de Mèrida, fins i tot l'inspector que està al capdavant dels efectius.Cinc agents de la policia espanyola i dos guàrdies civils han estat, en unes actuacions dutes a terme per la Unitat d'Afers Interns de la Policia Nacional i la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil.Els efectius d'Afers Interns han passat dos mesos seguint els presumptes integrants del grup criminal, que han estat traslladats a un altre municipi per evitar que els custodiessin els seus companys de Mèrida. No es descarten noves detencions.[noticia]224548[/noti

