El missatge de Laporta després de la derrota contra el Bayern: «Ho arreglarem»

Un missatge a tot el barcelonisme: confiança i suport a l’equip. No en tingueu cap dubte, ho solucionarem. Visca el Barça! pic.twitter.com/xwFur9ls7b — Joan Laporta Estruch🎗 (@JoanLaportaFCB) September 15, 2021

"Hola, culers, estic tancom tots vosaltres", així comença el missatge dedesprés de la derrota delper 0-3 contra el. En un vídeo compartit a través de Twitter, el president del club és mostra molt sincer amb l'afició: "El que està passant és", reconeix.Laporta també demanai que se segueixi donant, a la vegada que també sol·licita laen l'actual junta directiva que ell mateix presideix. "Necessitem aquest marge de confiança i no en tingueu cap dubte,; moltes gràcies i visca el Barça", conclou el president blaugrana.El Barça va encaixar aquest dimarts aluna dura derrota contra el Bayern en el primer partit de la fase de grups de la. Els blaugranes estan en una situació molt complicada ara mateix, no només pel difícil moment esportiu de l'equip de, sinó també per la situació a nivell

