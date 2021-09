«L'imperi del dolor», de Patrick Radden Keefe

Patrick Radden Keefe és redactor de The New Yorker i autor de The Snakehead i Chatter. Ha escrit per a The New York Times Magazine, Slate i The New York Review of Books, entre altres publicacions. L’any 2014 va obtenir el National Magazine Award d'article de fons per l'article A Loaded Gun, i els anys 2015 i 2016 va ser finalista del National Magazine Award de reportatge. Ha rebut diverses beques, entre d'altres de la New America Foundation i de la fundació Guggenheim. No diguis res va guanyar el premi Orwell de no-ficció política 2019 i va ser considerat un dels millors llibres de l'any i, entre els de no-ficció, un dels millors de la dècada.