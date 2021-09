Troben un cadàver que seria del pare del nen mort en un hotel de Barcelona

La parella s'estava separant

Un nou cas de violència vicària

Elshan localitzat aquest dimecres unprop de Barcelona i no descarten que sigui el, el pare del nen mort a l'hotelde la capital catalana, segons ha avançat la periodista Anna Punsí i ha confirmat. Els Mossos feia tres setmanes que buscaven l'home, elde la mort del nen de dos anys. La policia científica haurà de determinar si el cadàver localitzat prop del Prat és el del pare del menor, però tot apunta que es tracta del presumpte assassí.Feia tres setmanes que els Mossos buscaven sense èxit Martín Ezequiel Álvarez Giaccio, el pare del nen de dos anys assassinat el 25 d'agost a l'hotel Concòrdia de Barcelona, un establiment de quatre estrelles situat a l'Avinguda del Paral·lel. Elscreuen que l'home, de 44 anys, és el principal sospitós de la mort del menor en el que seria un nou cas de: matar el fill per fer mal a la mare. Álvarez Giaccio va fugir després de cometre, presumptament, eli fins a dia d'avui continuava desaparegut. La policia va demanar, i va difondre la fotografia de l'home i algunes característiques físiques.Els Mossos van arribar a l'hotel la nit de dimarts després de rebre una trucada de la mare. Van trobar el cos del nen en una habitació de la setena planta, amb la cara morada. Es van enviar quatre ambulàncies fins al lloc dels fets, però elsno van poder fer res per salvar-li la vida. El menor, de només dos anys, havia arribat sol amb el pare, que havia reservat habitació per una nit. Lesvan enregistrar l'home sortint per comprovar que no hi havia ningú al passadís. Després, va fugir saltant la tanca de la piscina cap a dos quarts d'onze, abans que arribés la policia.En un primer moment, la recerca es va centrar en, tot i que les primeres informacions apuntaven que hauria pogut anar cap a l'aeroport en taxi. Les càmeres del Prat van enregistrar l'home a la terminal, però els Mossos tenien clar que no va agafar un avió per marxar del país. Des de fa uns dies els investigadors ja treballaven amb la hipòtesi que el sospitós hagués mort.L'home, economista de 44 anys,des de feia poc més d'una setmana. En un principi l'home havia actuat de manera exemplar, acceptant la situació, i s'havia traslladat a viure al Vendrell, amb uns familiars. Dimarts a la tarda, el pare va recollir el nen i, com detalla Nius, van passar una estona a la piscina de l'hotel Concòrdia. No va ser fins l'últim dia, abans de la mort del nen, que l'actitud de l'home va canviar i van començar les amenaces. "Te'n penediràs", li va dir a la mare. L'últim missatge va fer saltar les alarmes: "Et deixo a l'hotel el que et mereixes". Aquestes proves fan pensar que els fets serien un nou crim de violència vicària.El crim es podria tractar d'un nou cas de violència vicària, una branca de la violència masclista. La violència vicària és una expressió de violència i maltractament contra les dones per part de les seves parelles a través dels fills. Aquest concepte el va emprar per primer cop la psicòlogafa més d'una dècada, fent servir la paraula "vicari" en referència a la substitució d'una víctima per una altra amb la finalitat de fer mal a un tercer. Segons dades del, des de 2013 hi ha hagut 40 menors que han estat assassinats pels seus pares per exercir una violència contra la mare.​​

