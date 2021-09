ha anunciat aquest dimecres que invertirà 20 milions en diverses actuacions al llarg del 2022 a les seves instal·lacions, com la redistribució de la làmina d'aigua, que permetrà ubicarfins als 70 metres, en uns treballs que duraran vuit mesos.Els treballs també inclouran una reordenació urbanística que suposarà incrementar la, en una superfície total de 17.637 metres quadrats, i que es durà a terme en els Molls de Sota Muralla, Dipòsit, Barceloneta, Espanya i Rellotge. A més, s'implantarà un nou sistema de subministrament de combustible, que entre d'altres, consistirà en quatre tancs amb capacitat per a 160.000 litres. Marina Port Vell té la concessió d'aquests espais fins al 2048.Pel que fa al projecte de reurbanització urbanística es durà a terme en un àmbit de 17.637 metres quadrats que inclou els Molls de Sota Muralla, Dipòsit, Barceloneta, Espanya i Rellotge, s'afegirà vegetació en els espais pròxims als molls i s'habilitaran espais per carregar vehicles elèctrics.D'altra banda, es recondicionaran quatre tancs de gasoil amb capacitat per a 160.000 litres i s'instal·laran 10 punts de recàrrega de combustible. Cal tenir en compte que, per exemple un vaixell de 70 metres, necessita una quantitat a dues o tres cubes de camió i requereix moure's del seu amarratge per carregar combustible, un procés que s'allargaunes tres o quatre hores.El director general de Marina Port Vell,, ha destacat que la despesa de mitjana que comporta un iot de 55 metres d'eslora és d'uns 3 milions d'euros a l'any, una xifra que pot augmentar fins als 5 milions per a les embarcacions de més de 80 metres. A més, l'any 2019 van suport un impacte econòmic de 180 milions d'euros al PIB de la ciutat i 3,1 llocs de treball per a cada amarratge gestionat per la concessionària.Per la seva banda, el president del Port de Barcelona,, s'ha felicitat per la inversió anunciada per Marina Port Vell i ha reivindicat el port de Barcelona com "l'epicentre de l'economia blava". A més, ha subratllat que la relació entre port i ciutat és un "referent" arreu del món i ha celebrat que la capital catalana sigui un referent en l'atenció alscreant un ecosistema al seu voltant.Pel que fa al secretari de Territori i Mobilitat,, ha assegurat que per a la Generalitat la nàutica és uni ha recordat que la costa catalana té mig centenar de ports. "Catalunya mira al mar per cultura, tradició i economia i al segle XXI continua sent així", ha continuat. Per Gavín, la capacitat de la nàutica per generar activitat econòmica "és un actiu potencial i una oportunitat per al país" i ha remarcat que hagi estat un sector que ha demostrat "resiliència" en la crisi generada per la covid, així com la seva capacitat per generar inversió i de "creixement i lideratge."

