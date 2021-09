Només un terç de les pimes mantindran el teletreball en l'etapa postcovid

Pimec reclama a les administracions "flexibilitat i una regulació amable"

Només untenen la voluntat d'instaurar el treball a distància de manera permanent davant un 45% de companyies que opten per la presencialitat, segons els resultats d’una enquesta de Pimec sobre la implantació i la continuïtat del teletreball al teixit productiu.A Catalunya hi ha unde la població assalariada fenten el, molt per sobre del 4,5% dels nivells previs a la pandèmia, però per sota del 19,2% registrat en el mateix període de 2020. D'aquest percentatge, corresponent a 430.000 persones, un 9,3% treballa a distància de manera habitual, mentre que un 5,4% ho fa de manera ocasional.Les xifres d'aquest trimestre contrasten amb les dades prèvies a la crisi sanitària, amb només un 4,5%, però estan lluny delassolit en el. En aquest període, el patró de persones que fan teletreball de manera ocasional ha incrementat lleugerament i Pimec constata l'aposta per un model de feina híbrid, amb mecanismes ocasionals de treball des del domicili.En tot cas, el 90% de les empreses han implementat el teletreball arran de la pandèmia. D'aquestes, un 56% ha realitzat adaptacions de la jornada laboral, com més flexibilitat horària, reduccions del temps de dinar o la implantació de les jornades intensives.Probablement com a resultat de la implantació "reactiva" del teletreball per respondre a la pandèmia, només una de cada quatre empreses ha fet una anàlisi dels costos i beneficis de la implantació d'aquesta modalitat de feina. La directora de l'àrea de Treball de Pimec, Sílvia Miró, ha alertat que aquest fet té implicacions en la planificació i l'organització de les empreses i ha assegurat que és un delsSegons l'enquesta, el 44% de les empreses ha hagut de destinar recursos per la implantació inicial del teletreball, amb una. De fet, el 61% asseguren no haver percebut estalvis a partir de la implementació del teletreball.En aquest context, només un 34% de les pimes preveu instaurar aquest model de treball de manera permanent, un 45% no té voluntat de fer-ho i un 21% dubta en funció de les expectatives dels pròxims mesos.Pimec també ha destacat que un 41% de les empreses preveuen implementar el teletreball per sota d'un 30% de la jornada, el llindar a partir del qual entraria en vigor la llei aprovada pel govern espanyol per regular aquesta matèria. El secretari general de la patronal,, ho ha atribuït als dubtes de les empreses al voltant dels drets i deures que pot generar la nova normativa i ha reclamat "flexibilitat"."No hi pot haver una regulació uniforme del teletreball perquè la idiosincràsia de les companyies és molt diferent", ha assegurat. Ginesta ha advertit que "determinades rigideses" en les normatives i en la negociació col·lectiva poden portar a moltes empreses a deixar d'implementar el teletreball i ha reclamat "flexibilitat i una regulació amable" per fomentar el desplegament del treball a distància.Així mateix, ha interpel·lat els empresaris a "planificar" i fer una anàlisi prèvia i proactiva dels costos i beneficis d'aquest model de treball. El conseller delegat de la patronal ha fet una crida a "no perdre l'oportunitat" i ha destacat els avantatges del teletreball tant per als empleats com per a les empreses i la societat.

