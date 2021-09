El BIOCOMSC preveu una estabilització dels contagis o una onada "poc important"



La investigadora del BIOCOMSC Clara Prats preveu que a principis d'octubre hi hagi una estabilització dels contagis o una onada "poc important", com la quarta, amb brots més locals. L'experta ha explicat que cal passar el "punt clau" de l'inici de curs i el retorn de vacances per veure com evoluciona l'epidèmia. Amb tot, ha subratllat que la situació és molt millor gràcies a la vacunació. "En el pitjor dels casos, amb una onada com la del juliol, la mortalitat seria similar, però l'afectació d'UCI seria menor", ha dit.

Altres notícies que et poden interessar

El Departament de Salut estudiarà implantar elper accedir a determinades activitats com ara la restauració, la cultura o l’oci nocturn a Catalunya. Ho ha confirmat la secretària de Salut Pública,, l'endemà que el Tribunal Suprem avalés la legalitat d'obligar a exhibir el document que acredita la vacunació o un test negatiu per accedir a bars, restaurants i discoteques."La sentència del Supremque explorarem atentament i crec que tenim l’obligació de valorar i estudiar totes les opcions i aquesta també". Cabezas ha matisat, però, que el Departament encara no ha tingut temps per "estudiar la situació i com afecta la sentència del Suprem la possibilitat d’utilitzar" el salconduit.La secretària de Salut Pública ja va afirmar la setmana passada que Catalunya havia demanat al govern espanyol que analitzés l'aplicació d'un passaport Covid a escala estatal, però la portaveu del Govern,, va desmentir-la.Ara, amb l'aval del Suprem a Galícia, torna a prendre força l'opció d'aplicar aquesta mesura per, que ha perdut força quan encara no ha rebut la punxada protectora el 17% de la població de més de dotze anys.El Suprem creu que "no s'entreveu cap mesura que resulti més adequada per salvaguardar la vida i la salut dels ciutadans en aquesta mena de locals". La sentència, a més, indica que exigir l'exhibició del passaport Covid "no vulnera el dret a la igualtat" perquè "no es produeix discriminació entre els vacunats i els que no ho estan".El passaport Covid ja s'exigeix en més d', entre els quals França, Itàlia i algunes zones de Portugal. Canàries, Cantàbria i Andalusia van aprovar la mesura a l'estiu, però els tribunals superiors van obligar els respectius governs autonòmics a fer marxa enrere.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor