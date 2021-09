Ibai Llanos, fins al capdamunt de Barcelona: «Com podeu conduir aquí?»

Todavía no tengo el carné de conducir y viendo la cantidad de motos y monopatines que hay en Barcelona yo no me lo saco en la puta vida. Santo dios qué estrés cómo podéis conducir aquí. — Ibai (@IbaiLlanos) September 14, 2021

Gràcies per donar veu a milers de catalans que ens hem vist obligats a aprendre a conduir pel putíssim infern. pic.twitter.com/183NOPphuI — Oriol Sales (@OriolSalesV) September 7, 2021

El trànsit a Barcelona és un problema per a desenes de milers de persones cada dia de l'any. La capital catalana aglutina moltíssims vehicles, sobretot a les hores punta, i ara cal afegir-hi els patinets de motor que avancen a gran velocitat, tant per la vorera com per la carretera. I aquesta problemàtica afecta a tothom, sense distinció. Fins i tot el flamant davanter argentí del Barça, el, es va queixar del "caos" que es genera a Barcelona.Ara ha estat l'streamer, una de les referències comunicatives més grans de tot l'Estat a la plataforma Twitch. A través d'una piulada, Llanos ha carregat amb una gran ironia i sarcasme la situació actual dels carrers de Barcelona pel que fa a la mobilitat i al trànsit.Elque fa pocs mesos que viu ai encara s'està adaptant a la vida a la capital catalana, es queixava en directe a Twitch. L'argentí, afirma, segueix sense entendreper carretera a la ciutat comtal. "És un quilombo -un merder en català", confessa el davanter del Barça sobre eldels carrers de Barcelona."Vas en cotxe i al costat tens un carril que hi posa, després un altre més petit pels que van eno en aquesta mena de", explica molt confús. A més, explica una anècdota en què un taxista el va esbroncar per no entendre el funcionament dels diversos carrils. Agüero també al·lucina amb els patinets:, critica.

