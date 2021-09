Sánchez proposa a Aragonès «avançar sense posar dates» en la resolució del conflicte

Un Govern en crisi

En els dinou mesos que han passat entre la primera i la segona trobada de laha passat de tot. Una pandèmia mundial, la inhabilitació d'un president de la Generalitat --, la celebració d' eleccions a Catalunya, un nou acord entreper continuar governant plegats i un canvi profund en el consell de ministres just després que indultés els presos condemnats per l'1-O. El president del govern espanyol s'ha reunit aquest dimecres al Palau de la Generalitat ambi, després, ha saludat les dues delegacions dels governs, que només tenen membres d'ERC, deli d'. En la compareixença de premsa, Sánchez ha destacat que ha plantejat a Aragonès la necessitat d'"avançar sense posar dates" a la solució del conflicte.El president espanyol, que ha arribat puntual al Palau de la Generalitat i ha conversat dues hores amb Aragonès, ha admès que les posicions entre els dos executius per resoldre el plet català estan "" i són ". Pel líder del PSOE, l'amnistia i l'autodeterminació "no són una proposta". "", ha admès Sánchez, que ha manifestat que té la seguretat que "el clima polític és avui molt millor que fa un any", però que caldrà "" per arribar a un acord. "Els problemes de Catalunya no van començar ahir ni s'acabaran demà", ha reblat Sánchez, que ha fet pedagogia sobre els beneficis de la via dialogada.Sánchez ha evitat referir-se a-ha dit que és "" amb la proposta de delegació de la Generalitat- i ha subratllat la necessitat que el Govern "compti amb l'opinió de tots els catalans". "La pandèmia ha recol·locat les prioritats de la ciutadania", ha insistit en la seva intervenció, per demanar que els executius es puguin centrar durant la legislatura en la superació de la pandèmia, la recuperació econòmica i la "" que representen els(tres objectius). Per desplegar el relat de la Moncloa, Sánchez ha posat èmfasi en l'anomenada "", que pretén ser -ha dit- un "compromís inequívoc amb la ciutadania de Catalunya". Aquesta agenda inclou infraestructures, recuperació econòmica, sanitat i educació.En la reunió entre els dos presidents -en què no s'ha avançat en la, perquè s'hi han centrat les dues delegacions-, laha tingut una presència residual. Així ho ha expressat el president espanyol, que ha recalcat que encara "per poder fer un inversió que és estratègica". Sánchez també ha manifestat que els pressupostos generals de l'Estat no era la prioritat de la cimera d'aquest dimecres a Palau, per bé que la Moncloa perseguirà el suport d'ERC quan pertoqui validar els comptes públics a Espanya per a l'exercici 2022.La crisi oberta en les últimes hores entre ERC i Junts , que ha derivat en l'absència del partit deen la trobada, deixa la taula de diàleg tocada i erosiona el Govern de coalició. La proposta de noms -- va enervar Aragonès, que defensa l'existència d'un pacte verbal per incloure exclusivament membres del Govern a la trobada. En una compareixença extraordinària, el president va indicar que deixaria Junts fora de la taula fins que no nomenés una delegació formada només per consellers . Puigneró va rebre l'oferiment per ser-hi com a vicepresident, però va preferir solidaritzar-se amb els dirigents del seu partit i va declinar ser-hi. A la tarda, Sànchez va indicar que Junts no canviaria la delegació i assumia quedar-ne fora , va assenyalar el secretari general de la formació de Puigdemont, que al llarg de dilluns va mantenir contacte constant amb Aragonès. Dimarts, a les 7.30, es va reunir l'executiva de Junts i es van acordar els noms de Puigneró, Turull, Sànchez i Nogueras , que van ser comunicats immediatament al president. A partir d'aquí van començar les: Aragonès ho va considerar una, la reunió del Govern va començar amb quaranta minuts de retard i, a instàncies de Junts, un cop en marxa es va produir un recés.Finalment, el dirigent d'ERC va comparèixer per anunciar que Junts no s'asseuria a la taula si no nomenava membres del Govern com a representants, i es van desfermar les-sobretot a les xarxes socials- entre les dues formacions. La Moncloa va aplaudir el gest d'Aragonès i va acabar limitant la delegació perquè no quedés tan descompensada. Al govern espanyol el representen aquest dimecres Sánchez,. Raquel Sánchez i Manuel Castells han quedat fora a última hora de dimarts.Els cinc representants estatals tindran al davant Aragonès i els consellers-que ha declarat aquest matí davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) per la causa oberta per desobediència contra l'anterior mesa del Parlament- i. Com també ha fet Puigneró , Vilagrà ha intentat minimitzar aquest matí les conseqüències de la topada per la composició de la mesa en el futur del Govern. La part catalana té intenció decom a principals elements per negociar, però Sánchez ja ha deixat clar -ho va fer de manera taxativa després dels indults- que cap de les dues qüestions seria possible. "Si la reunió va d'autodeterminació i amnistia, serà breu", va indicar Iceta aquest dilluns.Tanmateix, el president del govern espanyol ha defensat aquest matí la taula de diàleg davant les crítiques deli de, que hi veuen un component de rendició. "La democràcia és negociar", ha apuntat Sánchez en la sessió de control al Congrés . Gabriel Rufián, cap de files d'ERC, l'ha avisat que, si aquesta negociació no funciona, la dreta i l'extrema dreta acabaran manant a la Moncloa. El líder del PSOE aspira, a banda de transitar amb més o menys entusiasme la via del diàleg, a comptar amb el suport dels republicans alsal llarg d'aquest octubre.

