Localitzada una nova espècie de cranc autòcton al Noguera Pallaresa

Imatge del cens nocturn per localitzar la població de cranc de riu a Collegats. Foto: Agents Rurals

Els, amb la col·laboració de l'que gestiona l’, i un grup de voluntaris, han localitzat una nova població de, anomenat Austropotamobius pallipes, a l’, al riuLas’ha fet durant unorganitzat després que els Agents Rurals fa uns mesos localitzessin excrements de llúdriga amb restes de cranc autòcton, que apuntaven a una presència de l’espècie a la zona. Ara s’ha pogut constatar que en tot l’espai protegit dehi ha una població de cranc autòcton molt ben estructurada. El descobriment és una notícia molt positiva a nivell ecològic ja que aquest cranca tota la península ibèrica.Tot apunta que els crancs localitzats a Collegats poden serdels que els Agents Ruralsdesprés d'un rescat que es va fer alen col·laboració amb la llavorsi diversos centres de recuperació de. Es van treure més de 20.000 exemplars. D'aquests, prop d'un miler van ser traslladats pel cos operatiu sota la, aigües avall de Collegats, des d'on probablement amb els anys han anat remuntant el riu fins a consolidar una nova població en aquest espai protegit on conviuen amb la bona població deEls Agents Ruralsd’aquesta població de cranc de riu autòcton, una espècie amb undels ecosistemes fluvials, i que serveix com a indicador del. Durant els darrers 30 anys, ha patit una regressió a la majoria dels rius i rierols de Catalunya, on era una espècie abundant i eltreballa per a la seva repoblació.

