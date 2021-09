Has acabat «Lucifer» de Netflix? Les millors alternatives per endinsar-se a l'infern

Constantine (HBO i Netflix)

Salem

The Devil's Advocate

Supernatural (Amazon Prime)

Angel Heart

Robert de Niro, com Louis Cypher Foto: IMDB

La sisena temporada (i última) deha triomfat ax. El passat 10 de setembre van estrenar-se la darrera fornada de capítols de la història del Príncep de les Tenebres, interpretat per l'actor, que ha gaudit d'una important fama pel personatge des del 2015. No és el primer cop que la sèrie s'acomiada dels espectadors, però aquesta vegada és la definitiva.Després de perdre el finançament per part de lala cadena original, Netflix va recollir la producció i li va donar una segona vida, mai millor dit. Ara que s'ha acomiadat de manera permanent, us recomanem diverses produccions cinematogràfiques i de sèries protagonitzades per l'àngel caigut. A la ficció se'l reconeix també com aUn dels personatges de la franquíciamés infravalorats per l'audiovisual i més estimat pels fans. Interpretat per Keanu Reeves,és una persona que té la capacitat de veure els àngels i els dimonis. Combat per mantenir un equilibri entre el Cel i l'Infern, a més de tenir dons sobrenaturals aconseguits gràcies al fet d'haver mort durant uns minuts. El paper del Diable en aquest film és cabdal. També es va fer una sèrie exclusiva només per a Constantine, en el marc de l'Arrowverse. La sèrie se centra en un dels períodes més tèrbols de la història de la humanitat: la persecució i els judicis de bruixes celebrats adurant el segle XVII. En aquest escenari, el paper de l'església era absolutament crucial, però en aquesta ficció de la Fox hi apareix la figura de Satan amb freqüència durant les tres temporades.en un dels seus papers més icònics de tots els temps, amb un monòleg que encara avui dia es recita a la cultura popular.torna a formar part d'una pel·lícula amb Lucifer pel mig, en aquest cas per treure'n un benefici propi. En aquesta llarga pel·lícula hi trobem moments antològics, a més d'una gran reinterpretació del personatge bíblic en clau contemporània.Monumental sèrie que ha triomfat al llarg de dues dècades i 15 temporades, enfocada a totes les temàtiques possibles sobre els afers sobrenaturals. La història se centra en dos germans que intenten descobrir els secrets de la família i l'origen de la mort de la seva mare. Fins a 3 actors en més de quinze anys van interpretaren algun moment de la sèrie.Alan Parker dirigeix aquesta pel·lícula de culte amb molts ingredients de terror, eròtica, cinema negre i thriller que explica la història d'un detectiu privat que és contractat per un personatge enigmàtic. Aquest vol que el detectiu, que interpreta, trobi un home concret. En aquest viatge començarà a veure's implicat amb la màgia negra, el vudú i altres problemes que no tindran cap altra explicació que no sigui la satànica. Al film hi apareix un gran

