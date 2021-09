L'Audiència Nacional dona la raó a Marlaska i avala el cessament de Pérez de los Cobos

L'ha avalat aquest dimecres el cessament del coronelcom a cap de la comandancia de laa Madrid. La secció cinquena de laha conclòs per unanimitat que la destitució va ser legal i ha revocat la sentència del 31 de març de 2021 del jutjat central contenciós que havia anul·lat la resolució del secretari d'Estat de Seguretat que cessava Pérez de los Cobos.El coronel va ser destituït com a màxim responsable de la Guàrdia Civil a la Comunitat de Madrid per "" després que aquest cos enviés als jutjats un informe que assenyalava el cap del Centre d'Alertes i Emergències Sanitàries,, i al delegat del govern espanyol a Madrid,, com a responsables de delictes de prevaricació per haver autoritzat la manifestació del 8-M del 2020 just abans de decretar mesures per la pandèmia.El tribunal fa referència a diverses sentències precedents per assenyalar les normes aplicables i els criteris que s'han seguit per resoldre les impugnacions de cessaments i nomenaments al cos de la Guàrdia Civil. La sala no considera acreditat que hi hagués "" i per tant considera que n'hi ha prou amb dir que la destitució de Pérez de los Cobos va venir motivada per laprovocada per no haver informat de les investigacions que duia a terme la Benemèrita.D'aquesta manera, el tribunal conclou que no té sentit que, havent perdut la confiança, reincorporar Pérez de los Cobos al seu lloc de feina "imposant unasostinguda, a més dels motius reglats d'idoneïtat, també en la circumstància subjectiva" de la pèrdua de confiança.

