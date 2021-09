Facebook admet que Instagram és nociu per a la salut mental de les dones

Documents interns derevelen queés una xarxa profundament nociva per a lade les seves usuàries. Segons revela The Wall Street Journal, el gegant tecnològic ha conclòs que la plataforma produeix "comparació social negativa" i "prop del 32% de les dones que fan servir la xarxa social se senten pitjor amb els seus cossos".Les filtracions de missatges i documents interns de l'empresa revelen que des de fa tres anys Facebook ha estat estudiant. La xarxa "empitjora els problemes mentals sobre la imatge pròpia en una de cada tres adolescents", apuntava una presentació de l'empresa tecnològica del 2019.Entre les adolescents amb pensaments suïcides, reconeix Facebook, el 13% de les usuàries britàniques i el 6% de les dels Estats Units van apuntar que. El 2021 l'empresa va fer enquestes a milers de persones i va contrastar les dades amb informació de Facebook sobre el comportament dels usuaris a Instagram.Segons els estudis, els problemes específics dels usuaris d'Instagram es basen en lad'aquesta plataforma, a diferència d'altres xarxes, com ara TikTok, on es valoren els reptes, o Snapchat, on l'aparença dels usuaris està protegida per filtres. Més del 40% dels usuaris d'Instagram són menors de 23 anys.

