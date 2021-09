"¿Quién es Müller?" pic.twitter.com/CPpQWC5Dee — FC Bayern München Español (@FCBayernES) September 14, 2021

La derrota d'ahir dimarts del Barça contra elha generat tota mena de reaccions, la majoria d'elles amargues. Els aficionats culers van haver de presenciar com el conjunt de Ronald Koeman va repetir un resultat negatiu contra els jugadors alemanys, ambom a puntes de llança. Amb un 0-3 en contra, el Bayern va ser molt superior tant a dins del camp com fora.I és que la pressió mediàtica per intentar capgirar l'anterior resultat dels blaugranes contra els bàvars no ha fet cap efecte. Ni tan sols la creada pels col·laboradors d'el programa de. Un dels seus tertulians, conegut per la seva "afició" al Barça,, va rebre una bona plantofada per part del compte oficial del Bayern de Munich.Li recordaven les seves declaracions:, fetes abans d'un dels pitjors resultats de la història blaugrana, el 2-8. Ara, l'equip de comunicació dels bàvars a Twitter en espanyol han volgut tornar a fer burla d'aquelles declaracions arran del gol de Müller ahir a la nit al Camp Nou.

