Vilagrà confia a reconduir la crisi de Govern oberta per la taula de diàleg

Puigneró, contundent amb ERC

La consellera de la Presidència,, ha allargat la mà als socis de Govern per intentar reconduir les friccions obertes per la taula de diàleg. En una entrevista a, la republicana ha assegurat que es mostra confiada "perquè la situació a l'executiu se solucionarà" i ha dibuixat un escenari molt més dialogant amb Junts. Vilagrà ha afirmar que encara ara "continuen oberts a què Junts nomeni els seus representants a la taula".Ella mateixa ha confirmat que l'acord de Govern per la taula de diàleg "ja està tancat" i si la formació que liderano presenta una nova opció, "anirà l'elecció triada" per l'executiu. Vilagrà ha explicat que la delegació catalana vol que de la trobada d'aquesta tarda en surti un "calendari clar" de les pròximes sessions a més de tractar sobre la metodologia de les reunions. L'objectiu, segons ha informat, és que la reunió bilateral es torni a produir abans de Nadal.Sobre les friccions internes al Govern, Vilagrà ha afirmat que dins de l'executiu "hi ha molt bona entesa entre els consellers". Ha insistit en el fet que va ser Junts qui ha trencat l'acord per a la taula de diàleg i que des d'ERC "no han vetat cap nom". Ava admetre que es tractava "d'una taula entre governs" i no de partits. Ella mateixa ha rebut la resposta de Puigneró, que participava en una entrevista a RAC1. El vicepresident de la Generalitat, Jordi Puigneró, ha participat aquest matí en una entrevista a RAC 1 poques hores abans de la taula de diàleg. Ha mantingut la "intuïció" contra la Moncloa sobre "el veto" a, ho ha desmentit "rotundament" minuts abans a Catalunya Ràdio. Puigneró ha defensat la voluntat de Junts a participar de la trobada alhora que "no pot acceptar que es vetin persones honorables". "No ens excloem de la taula, hem estat exclosos", ha indicat.

